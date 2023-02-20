Касса по безработице поясняет, влияет ли возврат подоходного налога на выплату пособия по безработице

Советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль подтверждает, что специально что-то делать не нужно. „Информация в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом у нас имеется.“ Он добавляет, что никто не останется без рассмотрения его ситуации, и срок выплаты пособий продлевается только в определенных случаях.

Кооль поясняет, что Касса по безработице не считает пособие по безработице напрямую доходом, но что является пособием, а что доходом, определяет закон „Законы принимает Рийгикогу, и, к сожалению, здесь законодатель ничего не изменил“.

На основании закона, выплата пособия по безработице приостанавливается на 30 дней, если безработный имеет доход, полученный между двумя обращениями в кассу по безработице, превышающий 31-кратную дневную ставку пособия, которая в месяц составляет 327,05 евро, поясняет Кооль.