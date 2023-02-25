Украинская беженка в Эстонии: иногда Нарва очень напоминает Донецк(94)
Каждый день украинка Полина Коссе ходит по своему обычному маршруту в Нарве. Знакомые дома, магазины, улочки. Она иногда забывает, что живет в Эстонии — город на северо-востоке страны напоминает родной Донецк. „Вот осенью идешь — и запах похожий. И атмосфера“, — задумчиво произносит украинка. Девять месяцев назад Полина приехала вместе с мужем-айтишником в Нарву. С тех пор стала помогать здесь таким же украинским беженцам, как и она.
Почти как дома
В начале войны перед Полиной и ее мужем встал вопрос, куда же все выезжать из Донецка. „Сначала мы рассматривали Грузию, но у нас не было загранпаспортов, а Эстония принимала беженцев без этих документов, — начинает рассказ украинка. — Еще один важный факт: муж работает в европейской компании, и как раз в Эстонии живет его коллега, который из Нарвы“.
Выехать семье из-за проблем с документами получилось нескоро, но в мае удалось. Полина радостно рассказывает, что именно этот коллега и предложил пожить в своей пустой квартире. С тех пор семья в Нарве.
„В этом городе нам жить совсем несложно, тут все разговаривают на русском, хотя мы с мужем прошли курсы эстонского А1“, — рассказывает про адаптацию в новой стране.