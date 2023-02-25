Украинская беженка в Эстонии: иногда Нарва очень напоминает Донецк

Почти как дома

В начале войны перед Полиной и ее мужем встал вопрос, куда же все выезжать из Донецка. „Сначала мы рассматривали Грузию, но у нас не было загранпаспортов, а Эстония принимала беженцев без этих документов, — начинает рассказ украинка. — Еще один важный факт: муж работает в европейской компании, и как раз в Эстонии живет его коллега, который из Нарвы“.

Выехать семье из-за проблем с документами получилось нескоро, но в мае удалось. Полина радостно рассказывает, что именно этот коллега и предложил пожить в своей пустой квартире. С тех пор семья в Нарве.

„В этом городе нам жить совсем несложно, тут все разговаривают на русском, хотя мы с мужем прошли курсы эстонского А1“, — рассказывает про адаптацию в новой стране.

„Сначала было странно, непривычно, — вспоминает Полина. — Вроде бы все по-другому. Но потом проведешь здесь буквально несколько дней, — и вроде ничего такого сверхдругого. Привыкаешь ходить по одним и тем же дорогам. И почти как дома“.