Суд отменил условно-досрочное освобождение убийцы полицейского: есть риск совершения заключенным новых преступлений

Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда указала в своем постановлении, что соблюдены формальные основания для освобождения Ромео Калда, а именно: он отбыл наказание не менее 25 лет, как это предусмотрено законом для возможного освобождения. При этом основной предпосылкой освобождения является дальнейшее законопослушное поведение осужденного, т.е. должны быть достаточные основания полагать, что он более не будет совершать преступления. При установлении такого прогноза суд обладает широкими полномочиями для оценки, и при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего пожизненное заключение, особенно важно учитывать обстоятельства совершенного преступления.

Чтобы оценить риск рецидива Ромео Калда, уездный суд пригласил эксперта. Окружной суд счел этот метод правильным. Хотя многие судебные решения в конечном итоге остаются нормативными (правовыми), все же рекомендуется, чтобы юрист, принимающий нормативные решения, по возможности полагался на помощь экспертов. Коллегия по уголовным делам указала, что мы не можем игнорировать тот факт, что рецидивизм изучался десятилетиями (психологическими) научными методами, ученые разобрали целый ряд факторов, которые оценивают риск возможности совершения новых преступлений. Одним из самых известных методов является OxRec (Oxfords Risk of Recidivism Tool), разработанный в Оксфордском университете, который и был использован привлеченным экспертом.

Изучив заключение экспертизы и материалы дела, окружной суд установил, что имеется ряд обстоятельств, не позволяющих говорить о том, что риск совершения новых преступлений со стороны Ромео Калда очень низок, а посему Калда не может быть освобожден из-под стражи.