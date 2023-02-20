Суд отменил условно-досрочное освобождение убийцы полицейского: есть риск совершения заключенным новых преступлений
Сегодня, 20 февраля, Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, которым Ромео Калда был условно-досрочно освобожден от отбывания пожизненного заключения. Суд установил, что оценка исходящих из поведения Ромео Калда рисков затруднена и недостаточна для его освобождения.
Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда указала в своем постановлении, что соблюдены формальные основания для освобождения Ромео Калда, а именно: он отбыл наказание не менее 25 лет, как это предусмотрено законом для возможного освобождения. При этом основной предпосылкой освобождения является дальнейшее законопослушное поведение осужденного, т.е. должны быть достаточные основания полагать, что он более не будет совершать преступления. При установлении такого прогноза суд обладает широкими полномочиями для оценки, и при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего пожизненное заключение, особенно важно учитывать обстоятельства совершенного преступления.
Чтобы оценить риск рецидива Ромео Калда, уездный суд пригласил эксперта. Окружной суд счел этот метод правильным. Хотя многие судебные решения в конечном итоге остаются нормативными (правовыми), все же рекомендуется, чтобы юрист, принимающий нормативные решения, по возможности полагался на помощь экспертов. Коллегия по уголовным делам указала, что мы не можем игнорировать тот факт, что рецидивизм изучался десятилетиями (психологическими) научными методами, ученые разобрали целый ряд факторов, которые оценивают риск возможности совершения новых преступлений. Одним из самых известных методов является OxRec (Oxfords Risk of Recidivism Tool), разработанный в Оксфордском университете, который и был использован привлеченным экспертом.
Изучив заключение экспертизы и материалы дела, окружной суд установил, что имеется ряд обстоятельств, не позволяющих говорить о том, что риск совершения новых преступлений со стороны Ромео Калда очень низок, а посему Калда не может быть освобожден из-под стражи.
Окружной суд указал, что уездный суд прав в том, что в пользу его освобождения говорит не только ряд обстоятельств, выставляющих Калда в положительном свете: в частности, поведение Калда в тюрьме в течение последних почти 10 лет (учеба, окончание программ, работа, беседы со специалистами), но и различные ожидаемые условия жизни Калда на свободе, в том числе его поддержка несколькими разными людьми. Это подтверждает и экспертиза рецидивизма, которая сделала вывод, что по методу OxRec на основе статистических показателей вероятность того, что Калда станет рецидивистом, низкая. В первую очередь потому, что, в отличие от многих других людей, совершивших насильственные преступления, Ромео Калда не имеет проблем с алкоголем и не импульсивен. Однако, по мнению окружного суда, прогноз рецидивизма Ромео Калда не может рассматриваться только в вышеприведенных рамках.
Суд указал, что Калда совершил ряд преступлений, при этом некоторые из его преступлений носили особо тяжкий характер. Во-первых, он расчетливо казнил (выстрелами в затылок) одного своего сотоварища по преступлениям, так как считал его поведение неправильным, исходя из криминальных ценностей. Во-вторых, он застрелил полицейского, пришедшего арестовывать его, а также стрелял в других стражей правопорядка. В-третьих, он организовал избиение до смерти сокамерника в тюрьме. Имея в виду эти преступления, Калда остается под подозрением в возможном совершении тяжких преступлений в будущем. В такой ситуации заключенный может быть освобожден только в том случае, если риск этих новых преступлений очень низок. Однако, по мнению коллегии, это не так.
В деле о ранее совершенных преступлениях окружной суд обратил внимание на то, что три убийства произошли с достаточным промежутком времени (в 1994, 1996 и 2006 годах) и их характер был относительно разным. Это говорит о том, что крайняя жестокость Калда проявлялась в разное время, в разных условиях и из-за разных мотивов. Поэтому устранение факторов риска, происходящих от подсудимого, затруднено.
Окружной суд подчеркнул, что прогноз рецидива должен быть установлен путем анализа всех соответствующих факторов в совокупности. Возможно, что известное обстоятельство имеет одинаковую значимость в отношении одного преступника, но совершенно иную значимость в отношении другого. Поэтому невозможно принять решение чисто количественным образом - например, установить, что если положительных обстоятельств больше, чем отрицательных, человек должен быть освобожден. „В случае с Ромео Калда можно сказать, что уездный суд, помимо ряда обстоятельств в его пользу, не учел в достаточной мере особенностей его характера. Эти особенности четко видны из результата проведенной экспертизы в отношении рисков рецидивизма: Калда имеет ярко выраженные психопатические и асоциальные черты личности, его способность к эмпатии низкая, он склонен к манипулированию“, - указал суд. По мнению окружного суда, эти характеристики проявлялись и в убийствах, совершенных Калда: они были совершены расчетливо, заранее спланированы (особенно первое и третье убийства) и хладнокровным образом.
Суд указал, что экспертное заключение также свидетельствует о том, что из-за личностных качеств, Ромео Калда способен вести себя так, как ему выгодно в долгосрочной перспективе. Что касается условно-досрочного освобождения, то ему было выгодно вести себя в тюрьме максимально законопослушно. Однако на основании вышеизложенного нельзя сделать вывод о том, что такое поведение будет продолжаться также после его освобождения. Суд установил, что если бы Калда мог добиться какой-либо цели на своей свободе путем применения насилия, то вполне возможно, что он бы это сделал, особенно в ситуации, когда он предполагает, что это не будет иметь для него никаких негативных последствий.
Окружной суд отметил тот факт, что несмотря на то, что большой риск новых преступлений связан с личностью Ромео Калда и то, что личность человека достаточно стабильна, не означает, что освободить его никогда не представится возможным. Во-первых, эксперт также отметил, что личность все же может в какой-то степени меняться с течением времени. Во-вторых, необходимо также учитывать, что, согласно различным криминологическим исследованиям, пожилые люди совершают меньше преступлений, чем молодые (Калда только что исполнилось 49 лет). Наконец, не исключено, что Калда будет помещен в тюрьму открытого типа, и по его поведению там можно будет сказать, что риск совершения новых преступлений стал достаточно низким, чтобы его освободить.