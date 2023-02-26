Владельцу известного таллиннского бара отказали в ВНЖ. В мае он покинет Эстонию(26)
Андрей Мухин - выпускник университета предпринимательства Майнор, владеет баром Põhja Öökull в Старом городе и компанией, которая ведет международную инвестиционную деятельность. Однако в мае ему придется оставить Эстонию - все из-за санкций против России и его гражданства.
Все время с момента переезда в Эстонию Андрей жил на основании временного вида на жительство по учебе. Пока учился, открыл совместно с друзьями фирму. Основным направлением их деятельности стало предоставление услуг общественного питания. Однако сейчас их бар - нечто большее.
„Наша специфика в том, что мы также проводим интеллектуальные игры, различные мероприятия, концерты, лекции и многое другое. Думаю, не совру, если скажу, что место становится культовым и наша деятельность выходит далеко за рамки обычного бара. Также я самостоятельно открыл ещё одну компанию, основная сфера деятельности которой - инвестиции и торговля на финансовых рынках. В обоих компаниях я выполняю функции финансового управляющего, - рассказывает Андрей. - Формально нас четыре собственника с равными долями, но все финансовые вложения делал я (сумма инвестиций составила более 40000 евро), остальные вкладывались идеями и ежедневным трудом. Благодаря разработанной концепции мы успешно пережили два локдауна, сохранили бизнес, когда другие бары и рестораны запрашивали поддержку у государства, но все равно закрывались“