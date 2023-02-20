ФОТО | Полиция пресекла в Таллинне деятельность мужчины, продававшего э-сигареты детям

„Несколько недель назад мы получили наводку от внимательного человека о том, что в Таллинне действует человек, который нелегально торгует электронными сигаретами, в том числе продает их несовершеннолетним. При проверке обстоятельств выяснилось, что мужчина занимался незаконным обращением с электронными сигаретами, а в его доме было обнаружено 575 электронных сигарет без акцизных марок Эстонской Республики“, - сообщает полиция в социальных сетях. Найденные э-сигареты были конфискованы.

„К сожалению, использование электронных сигарет среди несовершеннолетних с годами стало растущей тенденцией, в связи с чем попало с сферу интересов полиции. Среди молодежи распространяется ложное мнение, будто использование электронных сигарет не так вредит здоровью, как снюс или обычное курение“.

Полиция выражает признательность неравнодушному гражданину и просит всех, кто располагает информацией о подобного рода незаконной деятельности, сообщить об этом по номеру 112.

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