Дмитрий Кулеба поблагодарил Эстонию за предложение об общеевропейской закупке оружия для Украины

„Я благодарю Эстонию за предложение о совместной прямой закупке оружия и боеприпасов, которая могла бы начаться с того, что члены ЕС предоставят Украине миллион единиц снарядов 155-мм калибра. Несмотря на то, что я не могу лично присоединиться к сегодняшнему совету по иностранным делам, мы решительно поддерживаем эту инициативу и призываем претворить ее в жизнь“, - написал Кулеба в социальных сетях.

Вчера на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на общей панели с Каей Каллас поддержал предложение Эстонии о том, что страны ЕС могли бы совместно закупить для Украины оружие и боеприпасы.

По данным Guardian, этот вопрос будет обсуждаться сегодня в Брюсселе.

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