Машинисты Elron требуют роста зарплат. Они обратились к госпримирителю, не исключена забастовка

Длившиеся семь месяцев переговоры с работодателем по поводу условий оплаты труда машинистов и регулировщиков движения не завершилось подписанием коллективного договора на 2023 год, поэтому профсоюз решил для достижения соглашения обратиться к государственному примирителю.

Глава профсоюза железнодорожников Олег Чубаров говорит, что неоднократно обращался к министру и чиновникам с разъяснениями необходимости повышения зарплат. „Работодатель теряет хороших сотрудников. Они уходят из компании — годы непрерывной сверхурочной работы приводят к стрессу на работе и напряжению дома. Деятельность с годами стала более интенсивной, люди работают сверх своих возможностей, но прожить на предусмотренные трудовые часы невозможно. Работодатель говорит о средней зарплате по Эстонии, но она включает в себя сверхурочные и бонусы. Это недостаточная плата за такую работу“, — комментирует ситуацию Чубаров, по словам которого, предложенное работодателем повышение не покрывает инфляцию.

Доверенное лицо отдела Elron Александр Якушев, подтверждает, что машинисты готовы к участию в забастовках и акциях в поддержку своих требований. „При этом забастовка не является самоцелью. Мы хотим договориться с работодателем и поэтому готовы вести дальнейшие переговоры при поддержке государственного примирителя“, — говорит Якушев.

Профсоюз железнодорожников Эстонии насчитывает более 1000 членов, из них в отделении Elron более ста человек, которые отстаивают права и интересы работников.

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