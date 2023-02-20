Коррупционер из TLT: „Я был в квартире Кылварта, когда он должен был сесть за руль. Но взорвался его друг“

Лет пять назад в телефонном разговоре с Андресом Колдре, который продолжает работать в Tallinna Linnatransport (TLT), Яанус Винк обмолвился: „Если кто-то хотя бы однажды подложит мне подлянку, ему прилетит от меня в десять раз больше“. На календаре был 2018 год, через месяц с небольшим Яануса Винка и еще троих руководящих работников TLT задержали по подозрению в коррупции.