Новости Эстонии
20.02.2023, 16:30

Коррупционер из TLT: „Я был в квартире Кылварта, когда он должен был сесть за руль. Но взорвался его друг“

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Яанус Винк, по состоянию здоровья участвовавший в заседаниях суда по видеосвязи, хвалился своими связями с руководством столицы.
Яанус Винк, по состоянию здоровья участвовавший в заседаниях суда по видеосвязи, хвалился своими связями с руководством столицы.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Яанус Винк, занимавший в Tallinna Linnatranspordi AS руководящую должность и наживший за годы работы в акционерном обществе миллионы, рассчитывал на покровительство Калле Кландорфа и Михаила Кылварта, пишет издание Eesti Päevaleht.

Лет пять назад в телефонном разговоре с Андресом Колдре, который продолжает работать в Tallinna Linnatransport (TLT), Яанус Винк обмолвился: „Если кто-то хотя бы однажды подложит мне подлянку, ему прилетит от меня в десять раз больше“. На календаре был 2018 год, через месяц с небольшим Яануса Винка и еще троих руководящих работников TLT задержали по подозрению в коррупции.

В конце прошлого года суд на основании согласительного производства вынес решение в отношении Яануса Винка. Издание EPL уже писало, что Винк, участвовавший в заседании суда по видеосвязи, слушая обвинительный приговор, закурил. Винку, главному обвиняемому в коррупции, было предъявлено обвинение в получении взяток в размере почти двух миллионов евро. Обвиняемым вернут арестованное имущество на сумму более одного миллиона евро после того, как они возместят ущерб по гражданскому иску в размере полумиллиона евро.

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