Хроника ДТП | В Кохтла-Ярве на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

В 12.21 около Ярвекюля теэ, 62 в Кохтла-Ярве 61-летний мужчина на Hyundai наехал на 11-летнюю девочку на регулируемом дорожными знаками пешеходном переходе. Девочку доставили в травмпункт Ида-Вируской центральной больницы.

В 17.05 произошло ДТП в волости Козе на 46 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, когда 38-летняя женщина на BMW 318D из-за скользкой поверхности дороги не справилась с управлением, выехала на соседнюю полосу и врезалась в BMW 640i, которым управляла 25-летняя женщина. Водителя BMW 640i доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали ДТП выясняются.

В 19.41 произошло ДТП около Сютисте, 50 в Таллинне, где 47-летний мужчина на Škoda Octavia наехал а 31-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20.15 на 135 км шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пуртсе в волости Люганузе 32-летний мужчина на Honda Jazz не справился с управлением и съехал с дороги. Водителя и 23-летнюю пассажирку доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.