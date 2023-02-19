Полиция задержала мужчин, воровавших топливо
По ходатайству прокуратуры сегодня суд арестовал двоих мужчин, которых подозревают в совершении многократных краж топлива на территории Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов.
Поздним вечером 17 февраля в 22.40 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию предприятия в деревне Кийкла волости Алутагузе Ида-Вируского уезда проникли двое посторонних мужчин, имевших очевидное намерение совершить кражу топлива. „Внимательные местные жители в первую очередь сообщили о такой подозрительной деятельности собственнику предприятия, который лично выехал на место проверить обстановку и немедленно обратился в Центр тревоги“, − сказала руководитель группы ведения производства по делам Ыйхвиского полицейского участка Маарья Яани.
На происшествие отреагировало и выехало на место несколько полицейских патрулей. Одного из мужчин задержали непосредственно на месте происшествия, существенную помощь в его задержании оказал прибывший на место собственник предприятия. Второй мужчина скрылся в расположенном неподалёку лесу и для его обнаружения был привлечён кинолог с собакой. Немного времени спустя скрывавшегося в лесу мужчину нашли залезшим на дерево. Полиция задержала обоих 56-летних мужчин в качестве подозреваемых в совершении преступления. „Похвально, что местные жители быстро сообщили о подозрительной деятельности“, − сказала Яани.
Мужчины проникли на территорию предприятия с целью откачать из расположенных там бочек с топливом более 700 литров дизельного топлива. По словам Маарьи Яани, полиция имеет основания подозревать обоих мужчин в совершении ещё большего количества краж топлива на территории Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов. „У нас есть причины полагать, что с сентября прошлого года мужчины действовали систематически и совершали другие кражи топлива, но все точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства“, − добавила Яани.
Оба задержанных в качестве подозреваемого мужчины были ранее наказаны за совершение других деяний.
Сегодня Вируская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте мужчин, поскольку, по оценке прокуратуры, находясь на свободе мужчины могут продолжить совершать преступления. „Поскольку по изначальным данным имеются основания подозревать мужчин в совершении преступлений в течение длительного времени, во избежание совершения дальнейших преступлений прокуратура сочла необходимым ходатайствовать о взятии мужчин под арест“, − сказала прокурор Ану Толук.