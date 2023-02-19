Полиция задержала мужчин, воровавших топливо

Поздним вечером 17 февраля в 22.40 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию предприятия в деревне Кийкла волости Алутагузе Ида-Вируского уезда проникли двое посторонних мужчин, имевших очевидное намерение совершить кражу топлива. „Внимательные местные жители в первую очередь сообщили о такой подозрительной деятельности собственнику предприятия, который лично выехал на место проверить обстановку и немедленно обратился в Центр тревоги“, − сказала руководитель группы ведения производства по делам Ыйхвиского полицейского участка Маарья Яани.

На происшествие отреагировало и выехало на место несколько полицейских патрулей. Одного из мужчин задержали непосредственно на месте происшествия, существенную помощь в его задержании оказал прибывший на место собственник предприятия. Второй мужчина скрылся в расположенном неподалёку лесу и для его обнаружения был привлечён кинолог с собакой. Немного времени спустя скрывавшегося в лесу мужчину нашли залезшим на дерево. Полиция задержала обоих 56-летних мужчин в качестве подозреваемых в совершении преступления. „Похвально, что местные жители быстро сообщили о подозрительной деятельности“, − сказала Яани.

Мужчины проникли на территорию предприятия с целью откачать из расположенных там бочек с топливом более 700 литров дизельного топлива. По словам Маарьи Яани, полиция имеет основания подозревать обоих мужчин в совершении ещё большего количества краж топлива на территории Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов. „У нас есть причины полагать, что с сентября прошлого года мужчины действовали систематически и совершали другие кражи топлива, но все точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства“, − добавила Яани.

Оба задержанных в качестве подозреваемого мужчины были ранее наказаны за совершение других деяний.