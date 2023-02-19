В прошлом году в Таллинне было вырублено почти 15 000 деревьев

Вырубка деревьев также создает ветровые коридоры, а шум транспорта становится более интенсивным в помещениях. „Высадка молодых деревьев не поможит решить эти проблемы в ближайшие десятилетия. Есть риск, что они вырастут не такими большими, потому что у них недостаточно подземного пространства для развития мощной корневой системы“, - отмечает Нильсен.

Она также объясняет, что пешеходные дорожки перегреваются во время летней жары, а нагревшийся за ночь асфальт остается теплым и ночью. Поэтому здания не охлаждаются, и температура в помещениях выше, чем нужно для здоровья человека. Этого можно было бы избежать, если бы на каждой улице было достаточно старых деревьев.

„Деревья обеспечивают тень и охлаждение в городских пространствах“, - говорит Нильсен. Она объясняет, почему старые деревья не следует вырубать: „Это напрямую влияет на благополучие жителей в условиях климатического кризиса“.

По словам эксперта по возобновляемым источникам энергии из Эстонского фонда природы Ингрид Нильсен, в Таллинне постоянно наблюдается высокий уровень вырубки. В 2020 году городская управа Таллинна дала разрешение на вырубку 22 000 деревьев.

Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства пояснил, что плохое состояние связано с тем, что не проводился своевременный уход или использовались неправильные методы ухода. Кроме того, копательные работы повредили корни деревьев. Отвечающий за окружающую среду вице-мэр Владимир Свет заявил, что большинство срубленных в прошлом году деревьев находились на частных территоиях, и что Таллинн сажает на городских землях больше деревьев, чем вырубает.

В Таллинне, Зеленой столице“ Европы этого года, в прошлом году было вырублено 14 419 старых деревьев. Причиной вырубки город назвал тот факт, что большинство деревьев находились в плохом состоянии и были опасны. Некоторые деревья также были вырублены, чтобы создать лучшие условия для роста деревьев, растущих рядом с ними. Около 500 деревьев были вырублены, поскольку они наносили ущерб зданиям или инженерным сетям.

Потребность деревьев в воде также ограничена, поскольку земля в Таллинне чрезмерно заасфальтирована. Это означает, что дождевая вода отводится через канализацию, прежде чем она успевает впитаться в почву. Но деревьям нужна именно дождевая вода, которую впитывает почва.

„Старые, зрелые деревья представляют для городских пространств во много раз большую ценность“, - говорит Нильсен. Ее слова объясняют, почему старые деревья не следует так активно вырубать. По словам Нильсен, размер деревьев является лучшим показателем здоровья городской среды, чем количество посаженных новых кустарников или деревьев.

Нильсен предупреждает, что если Таллинн продолжит тенденцию вырубки старых деревьев, городской ландшафт станет более раздробленным и обеднеет. „Деревья, которые раньше хорошо себя чувствовали, заболеют, и их придется вырубить“, - отмечает она, ссылаясь на пагубную практику Таллинна: „Неправильные методы ухода становятся причиной выдачи еще большего количества разрешений на вырубку. Например, обрезка деревьев раз в несколько лет вместо того, чтобы делать это чаще для поддержания деревьев“.

Нильсен объясняет, что городской ландшафт „работает“ хорошо, когда природа взаимосвязана зелеными коридорами, а не разделена на оазисы в виде охраняемых территорий. „Чем больше возможностей найдено для создания зеленых коридоров в городе, тем лучше город справляется с изменениями окружающей среды, такими как наводнения или волны жары“, - говорит Нильсен.

В Европе было решено, что к 2050 году площадь древесного полога (пространство, занятое сомкнувшимися кронами деревьев - прим.ред) должна составлять 10% от городской территории. Это означает, что в городе должны быть старые деревья с крепкими и толстыми стволами. „В результате такой постоянной вырубки больше всего страдает городское население, - говорит Нильсен. - Исследования показывают, что потеря разнообразного зеленого ландшафта улиц увеличивает смертность и проблемы с психическим здоровьем как у взрослых, так и у детей“.

„Наше психологическое равновесие зависит от того, слышим ли мы шелест деревьев, видим ли на деревьях белок и другую живность, наслаждаемся ли тенью и зеленью. Хорошее состояние, разнообразие, связность и изобилие городской природы - один из важнейших способов адаптации к изменению климата“.

Если в прошлом году в Таллинне было вырублено 14 419 старых деревьев, то посажено было только 5 646 новых деревьев и 20 936 кустарников (не считая деревьев, посаженных в частных владениях). Для сравнения, в столице Литвы Вильнюсе в прошлом году было высажено почти 60 000 деревьев, а строительство и благоустройство ведется по принципу „старые деревья на первом месте“.