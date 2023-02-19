Каллас: весь эстонский народ на стороне Украины

„Кулеба напомнил нам, что мы должны не только поддерживать Украину, но и верить в Украину и ее победу. Год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что Украина сможет противостоять России. Весь эстонский народ на стороне Украины. Если мы верим, что Украина победит, то сможем предоставить помощь, необходимую для победы“, – заявила Каллас.