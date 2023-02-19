19.02.2023, 10:27
Каллас: весь эстонский народ на стороне Украины(149)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вера в победу Украины означает, что помощь для этой победы будет найдена, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Каллас, одно из самых важных сообщений на проходящих дебатах поступило от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пишет Rus.err.ee.
„Кулеба напомнил нам, что мы должны не только поддерживать Украину, но и верить в Украину и ее победу. Год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что Украина сможет противостоять России. Весь эстонский народ на стороне Украины. Если мы верим, что Украина победит, то сможем предоставить помощь, необходимую для победы“, – заявила Каллас.
Главной задачей сторонников Украины является оказание быстрой военной помощи.