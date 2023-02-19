Для осуществления территориальной защиты Кайтселийтом будет закуплено оборудование на 132 миллионов евро(4)
Министр обороны Ханно Певкур представил на заседании кабинета министров в четверг обзор действий, предпринятых для увеличения потенциала Кайтселийта, в том числе и обучение, оснащение и укомплектование территориальной обороны, численность которой увеличится до 20 000 бойцов.
„Увеличение потенциала Кайтселийта усиление военной территориальной обороны является одним из важнейших уроков войны в Украине“, — сказал министр обороны Ханно Певкур. „Одной из важнейших задач Кайтселийта является подготовить военные подразделения территориальной обороны к военному времени“.
К началу 2024 года территориальная оборона будет удвоена с 9500 бойцов до 20 000 бойцов, и это значит, что их нужно будет экипировать, вооружить и обучить. Решение об увеличении территориальной обороны Правительство Республики приняло весной 2022 года после нападения России на Украину и для этого дополнительно выделило Кайтселийту 30 миллионов евро.
Всего на закупку оборудования для всей территориальной обороны в течение следующих четырех лет запланировано 132 миллиона евро. Сюда включены, например, несущие системы для одного бойца, приборы ночного видения и тепловизионные средства. Также будут приобретены транспортные средства и боеприпасы.
Тендеры на оснащение дополнительных подразделений территориальной обороны проводит Государственный центр оборонных инвестиций, поступление оборудования запланировано на первую половину 2023 года.
В 2023 году будет проводится интенсивное обучение дополнительного личного состава территориальной обороны, в котором будут исходить из гибкости и к проведению которого будут привлечены кадровые военнослужащие как Кайтселийта, так и Сил обороны. Будет проведено обучение как руководящего состава групп, так и рядового состава
На организацию учебных сборов дополнительного личного состава территориальной обороны в 2023 году запланировано 7 миллионов евро. Кроме того, в бюджет включены дополнительные расходы на боеприпасы — почти 2,2 миллиона евро.
„Удвоение территориальной обороны также требует дополнительного обучения, и для этого Кайтселийту необходимо предоставить необходимые ресурсы“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.
В наиболее интенсивные периоды обучения планируется привлечение на добровольной основе дополнительных инструкторов из находящихся в резерве лиц. Заключившим соглашение на обучение лицам будет выплачена дополнительная плата. Обучение планируется поэтапно, на вторую половину 2023 года.
„Обеспечение достаточной подготовки военного времени, в том числе подразделений территориальной обороны, и постоянное обновление знаний и навыков неизбежно для функционирования резервной армии“, — сказал Певкур.
Предназначенные доя Кайтселийта ассигнование из государственного бюджета увеличится до 50 миллионов евро. В 2021 году объем ассигнования составил 38,6 миллионов евро, в 2022 году — 48,5 миллионов евро.
„Работа Кайтселийта важна, и ее деятельность необходимо поддерживать. Это укрепляет волю эстонцев к защите и их готовность защищать свою страну“, - сказал Певкур.