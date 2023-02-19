Для осуществления территориальной защиты Кайтселийтом будет закуплено оборудование на 132 миллионов евро

„Увеличение потенциала Кайтселийта усиление военной территориальной обороны является одним из важнейших уроков войны в Украине“, — сказал министр обороны Ханно Певкур. „Одной из важнейших задач Кайтселийта является подготовить военные подразделения территориальной обороны к военному времени“.

К началу 2024 года территориальная оборона будет удвоена с 9500 бойцов до 20 000 бойцов, и это значит, что их нужно будет экипировать, вооружить и обучить. Решение об увеличении территориальной обороны Правительство Республики приняло весной 2022 года после нападения России на Украину и для этого дополнительно выделило Кайтселийту 30 миллионов евро.

Всего на закупку оборудования для всей территориальной обороны в течение следующих четырех лет запланировано 132 миллиона евро. Сюда включены, например, несущие системы для одного бойца, приборы ночного видения и тепловизионные средства. Также будут приобретены транспортные средства и боеприпасы.

Тендеры на оснащение дополнительных подразделений территориальной обороны проводит Государственный центр оборонных инвестиций, поступление оборудования запланировано на первую половину 2023 года.

В 2023 году будет проводится интенсивное обучение дополнительного личного состава территориальной обороны, в котором будут исходить из гибкости и к проведению которого будут привлечены кадровые военнослужащие как Кайтселийта, так и Сил обороны. Будет проведено обучение как руководящего состава групп, так и рядового состава

На организацию учебных сборов дополнительного личного состава территориальной обороны в 2023 году запланировано 7 миллионов евро. Кроме того, в бюджет включены дополнительные расходы на боеприпасы — почти 2,2 миллиона евро.

„Удвоение территориальной обороны также требует дополнительного обучения, и для этого Кайтселийту необходимо предоставить необходимые ресурсы“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.