Загляните в свой кошелек, вдруг там сокровище! Литовцы случайно выпустили монету с надписью на латышском

Памятные 2-евровые монеты всегда выпускаются в ограниченном количестве и поэтому часто бывают дорогими. В 2021 году памятная литовская монета, посвященная биосферному заповеднику Жувинтас, привлекла внимание многих коллекционеров.

Стороны монеты украшены надписью Laisve-Vienybe-Gerove, или „свобода-единство-радость“. Однако на некоторых монетах неожиданно можно встретить слова „Dievs, svētī Latvia“, или „Боже, благослови Латвию“, на латышском языке. Всего таких монет было выпущено около 500.

Интерес к монете очень большой: за монету с надписью на латышском на eBay предлагают более чем €2200. В то же время монета с надписью на литовском стоит всего 3,5 евро, пишет литовский Delfi.

Всего памятных монет, посвященных биосферному заповеднику, было выпущено 5 000. Примерно десятая часть циркулирует по всей Европе. В будущем, однако, монета может стать еще дороже.

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