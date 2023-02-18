18.02.2023, 21:55
Президент Молдовы Майя Санду обсудила с Каей Каллас усилия по борьбе с гибридной войной(8)
ФОТО: Facebook/Maia Sandu
В субботу на полях проходящей в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности состоялась встреча президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Эстонии Каи Каллас, пишет rus.err.ee.
„Я встретилась в Мюнхене с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и обсудила прекрасные отношения между нашими странами, а также вызовы безопасности, влияющие на нашу стабильность“, - написала Санду в социальных сетях.
По словам президента Молдовы, в этом контексте она обсудила с главой эстонского правительства совместные усилия, которые Кишинев и Таллинн могут приложить для борьбы с гибридной войной.
„В частности, для борьбы с кибератаками, дезинформацией и пропагандистскими кампаниями, которые подрывают демократию в наших странах“, - добавила Майя Санду.