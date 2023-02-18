Президент Молдовы Майя Санду обсудила с Каей Каллас усилия по борьбе с гибридной войной

„Я встретилась в Мюнхене с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и обсудила прекрасные отношения между нашими странами, а также вызовы безопасности, влияющие на нашу стабильность“, - написала Санду в социальных сетях.

По словам президента Молдовы, в этом контексте она обсудила с главой эстонского правительства совместные усилия, которые Кишинев и Таллинн могут приложить для борьбы с гибридной войной.

„В частности, для борьбы с кибератаками, дезинформацией и пропагандистскими кампаниями, которые подрывают демократию в наших странах“, - добавила Майя Санду.