Хенн Пыллуаас - о статье Politico: EKRE никак не связана с ЧВК „Вагнер“. Это полный бред!

Пыллуаас заявил, что не было ничего такого, о чем утверждает Politico. „Это полный бред!“ - сказал он.

Заместитель председателя EKRE сказал, что он считает, что статья не отвечает действительности, и добавил, что, быть может, были попытки повлиять на другие партии. „EKRE уж точно никак не связана с ними, это полный бред в прямом смысле слова“, - высказался он.

Директор бюро Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп сказал Politico, что составленная „Вагнером“ для Эстонии стратегия схожа с ранее составленными пропагандистскими проектами в России.

На это Пыллуаас сказал, что КаПо раньше никогда не связывало EKRE с Кремлем.

Он подчеркнул, что эта тема всплыла в связи с предстоящими выборами в Рийгикогу.

Почему же EKRE не дала сразу газете Politico комментарий на эту тему? По словам Пыллуааса, такое решение было принято потому, что статья является злонамеренной попыткой навредить партии.

Другой консерватор и евродепутат Яак Мадисон также написал в соцсетях, что статья Politico была опубликована из-за предстоящих выборов.

„Когда коммунисты из Delfi пишут за неделю до выборов, что „основатель ЧВК „Вагнер“ планирует инфооперацию при помощи EKRE“, то это то же самое, если бы я планировал стать императором Китая при помощи тибетских монахов. Что из того, что тибетские монахи и не подозревают о моем хитром плане“, - высказался он.

Мадисое подчеркнул, что агентами Кремля или же „полезными идиотами“, являются те партии, которые смотрели сквозь пальцы на массовое отмывание российских денег, хотели упразднить службу в армии, заключить невыгодный пограничный договор и прикрыть сланцевую промышленность, „гарантирующую энергетическую безопасность Эстонии“.