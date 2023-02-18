18.02.2023, 20:30
Из-за подозрительной коробки было оцеплено движение у торгового центра Solaris
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу во второй половине дня полиция на некоторое время оцепила движение у торгового центра Solaris в центре Таллинна, пишет rus.err.ee.
В 16:20 в Центр тревоги поступила информация о том, что на скамейке рядом с торговым центром обнаружили подозрительную коробку, сообщили rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.
Сотрудники полиции оцепили опасную зону, для проверки подозрительной коробки прибыли саперы Спасательного департамента.
Они установили, что ничего опасного в ней было - только старая бумага.