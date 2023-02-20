5 причин, почему друг — не всегда лучший коллега
Хороший друг – на вес золота, но когда друг становится коллегой, то даже самая крепкая дружба может дать трещину. Это следует иметь в виду, если вы хотите пригласить друга поработать вместе с вами или же вы намерены дать ему рекомендации для его CV (рабочего резюме).
Керли Кадак – руководитель по найму предприятия арендной рабочей силы Finesta – считает, что разумно разделять дружеские и рабочие отношения. „Конечно, это зависит от того, насколько близок друг – будь это просто знакомый, с которым вы изредка встречаетесь и проводите время, или же это человек, которого вы считаете очень важным в вашей жизни и с которым активно поддерживается связь. Чем более эмоциональны отношения, тем более тщательно я рекомендую вам подумать, прежде чем вы начнете предлагать своего хорошего друга своему начальнику или рекомендовать его знакомому работодателю. Как в поиске работы для друга, так и в работе с ним есть свои опасности“, — говорит Кадак и просит учитывать нижеследующие моменты, прежде чем вступать в рабочие отношения со своим другом.
Ваша частная жизнь может стать достоянием коллектива
По словам эксперта по подбору персонала, всегда чувствуется прибавление нового человека в коллективе – особенно если речь идет не о крупном производстве, где у каждого работника свои рабочие задания, а о небольшом офисе. „Если в такую компанию приходит человек, который уже является близким другом одного из сотрудников, то у них двоих есть свой мир вне рабочего времени, и, разумеется, в какой-то степени этот мир войдет и в рабочие отношения. У давних друзей есть свои особые шутки, общие воспоминания и социальная жизнь, но я рекомендую оставить всю вашу личную жизнь за дверью, когда вы приходите на работу, — говорит Кадак. — Во-первых, не в интересах работодателя, если в рабочее время в его компании обсуждаются личные вопросы, а друзьям всегда есть о чем поговорить друг с другом. Во-вторых, общие воспоминания могут включать такие события, которые коллегам слышать неполезно. Так что, если вам действительно нужно начать работать в одной команде с вашим другом, то договоритесь, что на работе будут только рабочие разговоры“.
Конкуренция проверяет отношения
„Так или иначе, сослуживцы также являются конкурентами между собой, и, если в эту среду добавляется даже ваш хороший друг, то и он тоже становится конкурентом, — предупреждает Кадак. — Мы все равно склонны постоянно сравнивать себя с другими и видеть собственную несостоятельность в чужом успехе. Не над допускать, чтобы зависть – это чисто человеческое чувство – начала бы разрушать вашу дружбу“. Кадак добавляет, что наверняка есть те, кто может от всего сердца порадоваться за своего друга. „Но мы все еще только люди. Если у вас очень высокая потребность в достижениях и для вас важно сделать карьеру, то было бы лучше, если бы ваш друг работал в другом месте. И тогда, когда мы собираемся вместе, еще приятнее говорить о наших трудовых победах и делиться радостью“.
Трудно объективно оценивать друга
„Ничего не поделаешь, мы относимся к другу не так, как к другим коллегам. Прежде всего, возникает определенная опасность, когда друг станет подчиненным в профессиональной жизни. Велика вероятность, что мы будем больше признавать его успехи и меньше замечать его ошибки. Например, мы более снисходительны к другу, который всегда опаздывает на работу, чем к другому работнику, оказавшемуся в такой же ситуации. Или хвалим его больше и за меньшие достижения, а к другим коллегам более требовательны. К тому же это может быть вообще неосознанное поведение“, — объясняет Кадак. По ее словам, есть и обратный вариант, когда человек, нанятый по знакомству, будет испытывать на себе более жесткий прием. „Это может произойти, если человек, нанявший своего друга, хочет показать, что он не дает ему какую-то поблажку. Однако иногда такой работодатель перебарщивает, и тогда ситуация для друга становится неравной. В любом случае в итоге кто-то останется недоволен“.
Профессиональные компетенции не видны в повседневной жизни
Вы можете считать, что никто лучше вас не знает своего близкого друга, а, значит, именно вы и можете порекомендовать его в качестве работника, но Керли Кадак с этим не согласна. „Как правило, мы судим о своих друзьях по их личным качествам, мы знаем их как людей. В то же время с профессиональной точки зрения эти оценки могут быть неверны. Например, я могу подумать, что моя подруга очень хорошо разбирается в социальных сетях, потому что мне нравится ее аккаунт в Instagram. Но если я толком не знаю этой сферы, не знаю, какого уровня и компетенции там люди, то мое мнение в отношении ее может быть глубоко ошибочным и формироваться под влиянием эмоций – ведь я хочу помочь своему другу, я хочу, чтобы она нашла работу. Если я сейчас вдохновлю ее претендовать на эту должность и составляю от себя рекомендацию, что она идеально подходит для редактора социальных сетей, то в результате всего этого процесса в неловком положении могу оказаться как я сама, так и моя подруга“.
При этом Керли Кадак дает хороший совет, чтобы помочь другу составить список личных качеств, подходящих для резюме. „Это прекрасная возможность выявить все те хорошие стороны, которые, безусловно, важны и в дружбе. Но тут нужно быть честным. Если работа, на которую хочет подать заявку ваш друг, требует терпения, а вы знаете, что это совсем не его сильная сторона, то скажите об этом. Человек счастлив тогда, когда он может заниматься той работой, которая ему подходит по личностным характеристикам“.
Нет необходимости брать ответственность на себя
Искать работу и претендовать на конкретное место – все это может быть увлекательным процессом, но правда и в том, что это также и напряженный период в жизни. „Понятно, что очень хочется помочь другу, который ищет работу, но надо для себя уяснить — ответственность все равно должна оставаться на нем“, — подчеркивает Кадак. „Вы можете помочь другу найти объявления о работе, составить резюме, подготовиться к собеседованию, но не стоит воспринимать это как задачу своей жизни. Тот, кто ищет работу, должен быть сам активным и брать на себя ответственность“.
Если вы все же хотите порекомендовать друга своему собственному работодателю, то в этом случае стоит исключить себя из круга тех, кто принимает окончательное решение. „В том числе, даже если этого требуют рабочие обязанности — например, это руководитель по персоналу или специалист по найму. Кроме того, пусть друг обращается с вашей рекомендацией, но, когда дело доходит до принятия решения, вполне этично и правильно сказать: „Возможно, я не беспристрастен, поэтому, пожалуйста, принимайте решение без меня“», — предлагает решение в подобных ситуациях Керли Кадак.
Если ваш друг действительно принят на работу, то ему обязательно потребуется помощь в обустройстве, но и здесь специалист по подбору персонала предостерегает от разделения ответственности: „Из большого желания сделать так, чтобы все прошло хорошо, вы можете оказаться в ситуации, когда вы делать работу своего друга в дополнение к своей собственной. Вместо этого лучше направить ему на помощь каких-нибудь надежных коллег, потому что другу все равно придется начинать налаживать рабочие отношения с соработниками на новом рабочем месте“.
Эксперт предприятия Finesta делает вывод, что все люди разные, как, впрочем, и ситуации. „Друзья, выполняющие разные задачи в разных отделах большой компании, могут спокойно работать в одном месте, не ставя свою дружбу под удар. Большая опасность возникает именно в малочисленной команде и когда задействованы еще и начальствующие-подчиненные должности“. Керли Кадак также подтверждает, что, как правило, у людей есть друзья-сотрудники, но такие отношения складываются в другом порядке – сначала они коллеги, а со временем становятся друзьями. „Так безопаснее, потому что сначала будут установлены рабочие отношения, а на их основе будет построен следующий уровень. Но и здесь есть опасность, что, если дружба станет слишком глубокой, а отношения станут близкими, то эмоции начнут мешать работе“, — говорит Кадак.