Убыточной госкомпании Eesti Raudtee вновь требуется многомиллионная поддержка(25)
Госкомпания Eesti Raudtee, управляющая железнодорожной инфраструктурой Эстонии, в прошлом году понесла столь серьезные убытки, что была вынуждена в очередной раз обратиться к правительству с просьбой выделить ей дополнительно несколько миллионов евро. Правительство согласилось, пишет dv.ee.
Впрочем, проблема не нова и в будущем никуда не исчезнет: расчеты показывают, что в ближайшие годы Eesti Raudtee также потребуются многомиллионные дотации.
Выручка госкомпании от продаж в 2022 году упала на 10% по сравнению с 2021 годом — прежде всего из-за снижения объемов грузооборота с Россией.
В обозримом будущем объемы перевозок с использованием инфраструктуры Eesti Raudtee не превысят 5,5 млн тонн (для сравнения — в 2021 году их совокупный объем достигал 12,76 млн тонн).