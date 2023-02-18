Убыточной госкомпании Eesti Raudtee вновь требуется многомиллионная поддержка

Впрочем, проблема не нова и в будущем никуда не исчезнет: расчеты показывают, что в ближайшие годы Eesti Raudtee также потребуются многомиллионные дотации.

Выручка госкомпании от продаж в 2022 году упала на 10% по сравнению с 2021 годом — прежде всего из-за снижения объемов грузооборота с Россией.

В обозримом будущем объемы перевозок с использованием инфраструктуры Eesti Raudtee не превысят 5,5 млн тонн (для сравнения — в 2021 году их совокупный объем достигал 12,76 млн тонн).