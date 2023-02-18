Таллинн поддержит проведение девяти международных конференций на сумму более 100 000 евро
По итогам первого тура приема ходатайств на проведение международных конференций Таллинн окажет поддержку девяти конференциям на общую сумму свыше 100 000 евро. В то время как прошлый год стал для Таллинна рекордным по показателям внутреннего туризма, международный туризм все еще восстанавливается, и он пока не достиг показателей 2019 года.
Как отметил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, мера поддержки поможет привлечь в Таллинн больше туристов из числа участников конференций и повысить конкурентоспособность города в качестве пункта назначения.
„Согласно исследованию, проведенному среди делегатов международных конференций, каждый делегат приносит Таллинну около 900 евро. Прямая или косвенная выгода для города, государства и туристического сектора достигает миллионов евро“, - пояснил Вимм.
Для внутреннего туризма Таллинна 2022 год стал рекордным, в то время как международный туризм в минувшем году продолжил восстанавливаться. Поддержка международных конференций, проводимых в Таллинне вне туристического сезона, также поможет снизить сезонность туризма. Статистика по размещению в Таллинне за 2022 год показывает, что количество гостей города восстанавливается - во многом благодаря активности местных туристов.
По сравнению с 2019 годом число остановившихся в Таллинне местных туристов выросло на 48% и достигло рекордного уровня в 384 924 человек. Хотя международный туризм в Таллинне восстанавливается, его уровень пока не достиг показателей периода до начала пандемии. По сравнению с 2019 годом количество ночевок иностранных туристов в гостиничных заведениях столицы восстановилось на 71 процент.
„Восстановлению международного туризма способствовали и важные достижения на международном уровне: Таллинн отмечен в качестве лучшего направления для конференц-туризма, столичные рестораны вошли в гид Michelin, рождественский рынок столицы получил высокий рейтинг в мировых изданиях. Помимо этого, восстановлению способствовало проведение в Таллинне множества спортивных и культурных мероприятий международного значения, а также выход нового парома на линию Хельсинки-Таллинн. Однако, как и следовало ожидать, война в Украине оказывает негативное влияние на туризм всего региона“, - сказал Вимм.
В соседних столицах число ночевок иностранных туристов также восстанавливается: в Хельсинки - на 65 процентов, в Стокгольме – на 73, в Вильнюсе – на 59 и в Осло – на 90 процентов. По оценке вице-мэра, темпы восстановления иностранного туризма сдерживались вирусными ограничениями и войной на территории Украины.
Пособие на проведение международных конференций направлено на восстановление и рост туристического сектора. В числе крупнейших поддерживаемых Таллинном мероприятий – запланированная на май конференция на тему технологий, инноваций и стартапов Lattitude 59, в которой примут участие 1500 зарубежных делегатов, и организуемая Эстонским обществом студентов-медиков Генеральная ассамблея International Federation of Medical Students, которая должна состояться в марте при участии около 900 зарубежных делегатов.
Пособие получат шесть конференций профессиональных объединений и три конференции коммерческих объединений. Помимо двух упомянутых конференций, поддержку получат также Impact Day 2023 (осведомленность о социальном и устойчивом предпринимательстве), The 38th Annual ACM Symposium on Applied Computing (новые приложения для компьютерных технологий), E-Governance Conference 2023 (э-управление), Modern Materials and Manufacturing 2023 conference (техника и производство), International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2023 (электронно-цифровые и аналоговые схемы, их создание, тестирование, безопасность и аналитика), Конференция Леннарта Мери 2023 (внешняя и оборонная политика), NFT Tallinn 2023 (применение технологий web3). Девять конференций привлекут в Таллинн в общей сложности 3720 зарубежных делегатов.
Информация о пособиях на проведение международных конференций: visittallinn.ee/konverentsitoetus (на эстонском языке).