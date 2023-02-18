Таллинн поддержит проведение девяти международных конференций на сумму более 100 000 евро

Как отметил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, мера поддержки поможет привлечь в Таллинн больше туристов из числа участников конференций и повысить конкурентоспособность города в качестве пункта назначения.

„Согласно исследованию, проведенному среди делегатов международных конференций, каждый делегат приносит Таллинну около 900 евро. Прямая или косвенная выгода для города, государства и туристического сектора достигает миллионов евро“, - пояснил Вимм.

Для внутреннего туризма Таллинна 2022 год стал рекордным, в то время как международный туризм в минувшем году продолжил восстанавливаться. Поддержка международных конференций, проводимых в Таллинне вне туристического сезона, также поможет снизить сезонность туризма. Статистика по размещению в Таллинне за 2022 год показывает, что количество гостей города восстанавливается - во многом благодаря активности местных туристов.

По сравнению с 2019 годом число остановившихся в Таллинне местных туристов выросло на 48% и достигло рекордного уровня в 384 924 человек. Хотя международный туризм в Таллинне восстанавливается, его уровень пока не достиг показателей периода до начала пандемии. По сравнению с 2019 годом количество ночевок иностранных туристов в гостиничных заведениях столицы восстановилось на 71 процент.

„Восстановлению международного туризма способствовали и важные достижения на международном уровне: Таллинн отмечен в качестве лучшего направления для конференц-туризма, столичные рестораны вошли в гид Michelin, рождественский рынок столицы получил высокий рейтинг в мировых изданиях. Помимо этого, восстановлению способствовало проведение в Таллинне множества спортивных и культурных мероприятий международного значения, а также выход нового парома на линию Хельсинки-Таллинн. Однако, как и следовало ожидать, война в Украине оказывает негативное влияние на туризм всего региона“, - сказал Вимм.