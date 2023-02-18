Новости Эстонии
18.02.2023, 20:25

Таллинн поддержит проведение девяти международных конференций на сумму более 100 000 евро

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

По итогам первого тура приема ходатайств на проведение международных конференций Таллинн окажет поддержку девяти конференциям на общую сумму свыше 100 000 евро. В то время как прошлый год стал для Таллинна рекордным по показателям внутреннего туризма, международный туризм все еще восстанавливается, и он пока не достиг показателей 2019 года.

Как отметил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, мера поддержки поможет привлечь в Таллинн больше туристов из числа участников конференций и повысить конкурентоспособность города в качестве пункта назначения.

„Согласно исследованию, проведенному среди делегатов международных конференций, каждый делегат приносит Таллинну около 900 евро. Прямая или косвенная выгода для города, государства и туристического сектора достигает миллионов евро“, - пояснил Вимм.

Для внутреннего туризма Таллинна 2022 год стал рекордным, в то время как международный туризм в минувшем году продолжил восстанавливаться. Поддержка международных конференций, проводимых в Таллинне вне туристического сезона, также поможет снизить сезонность туризма. Статистика по размещению в Таллинне за 2022 год показывает, что количество гостей города восстанавливается - во многом благодаря активности местных туристов.

По сравнению с 2019 годом число остановившихся в Таллинне местных туристов выросло на 48% и достигло рекордного уровня в 384 924 человек. Хотя международный туризм в Таллинне восстанавливается, его уровень пока не достиг показателей периода до начала пандемии. По сравнению с 2019 годом количество ночевок иностранных туристов в гостиничных заведениях столицы восстановилось на 71 процент.

„Восстановлению международного туризма способствовали и важные достижения на международном уровне: Таллинн отмечен в качестве лучшего направления для конференц-туризма, столичные рестораны вошли в гид Michelin, рождественский рынок столицы получил высокий рейтинг в мировых изданиях. Помимо этого, восстановлению способствовало проведение в Таллинне множества спортивных и культурных мероприятий международного значения, а также выход нового парома на линию Хельсинки-Таллинн. Однако, как и следовало ожидать, война в Украине оказывает негативное влияние на туризм всего региона“, - сказал Вимм.

В соседних столицах число ночевок иностранных туристов также восстанавливается: в Хельсинки - на 65 процентов, в Стокгольме – на 73, в Вильнюсе – на 59 и в Осло – на 90 процентов. По оценке вице-мэра, темпы восстановления иностранного туризма сдерживались вирусными ограничениями и войной на территории Украины.

Пособие на проведение международных конференций направлено на восстановление и рост туристического сектора. В числе крупнейших поддерживаемых Таллинном мероприятий – запланированная на май конференция на тему технологий, инноваций и стартапов Lattitude 59, в которой примут участие 1500 зарубежных делегатов, и организуемая Эстонским обществом студентов-медиков Генеральная ассамблея International Federation of Medical Students, которая должна состояться в марте при участии около 900 зарубежных делегатов.

Пособие получат шесть конференций профессиональных объединений и три конференции коммерческих объединений. Помимо двух упомянутых конференций, поддержку получат также Impact Day 2023 (осведомленность о социальном и устойчивом предпринимательстве), The 38th Annual ACM Symposium on Applied Computing (новые приложения для компьютерных технологий), E-Governance Conference 2023 (э-управление), Modern Materials and Manufacturing 2023 conference (техника и производство), International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2023 (электронно-цифровые и аналоговые схемы, их создание, тестирование, безопасность и аналитика), Конференция Леннарта Мери 2023 (внешняя и оборонная политика), NFT Tallinn 2023 (применение технологий web3). Девять конференций привлекут в Таллинн в общей сложности 3720 зарубежных делегатов.

Информация о пособиях на проведение международных конференций: visittallinn.ee/konverentsitoetus (на эстонском языке).

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