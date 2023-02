Таллинн поддержит проведение девяти международных конференций на сумму более 100 000 евро

Пособие получат шесть конференций профессиональных объединений и три конференции коммерческих объединений. Помимо двух упомянутых конференций, поддержку получат также Impact Day 2023 (осведомленность о социальном и устойчивом предпринимательстве), The 38th Annual ACM Symposium on Applied Computing (новые приложения для компьютерных технологий), E-Governance Conference 2023 (э-управление), Modern Materials and Manufacturing 2023 conference (техника и производство), International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2023 (электронно-цифровые и аналоговые схемы, их создание, тестирование, безопасность и аналитика), Конференция Леннарта Мери 2023 (внешняя и оборонная политика), NFT Tallinn 2023 (применение технологий web3). Девять конференций привлекут в Таллинн в общей сложности 3720 зарубежных делегатов.