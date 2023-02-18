Бывший посол Эстонии в РФ: отношения между Навальным и Путиным уже приобрели личный характер(8)
Многие очень серьезные русские люди в России критически относятся к оппозиционеру Алексею Навальному, заявил бывший посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре в интервью ERR.
„Что касается Навального, то, кстати, очень многие и очень серьезные русские люди в России, имена которых я не хочу называть, относятся к нему крайне критически. Они говорят, что то, что власти делают с Навальным, совершенно неприемлемо, и мы боремся за то, чтобы с ним обращались достойно, чтобы ему оказывали медицинскую помощь и так далее, но его так называемые политические взгляды и популизм не разделяют. Говорят также, что Навальный - это как новый Ленин. Но каковы были последствия прихода Ленина к власти?“, - сказал Маргус Лайдре в большом интервью ERR.
Прокомментировал Лайдре и высказывание журналиста о том, что президент России Владимир Путин мог бы выпустить Навального из тюрьмы.
„Я думаю, что отношения между Навальным и Путиным уже приобрели личный характер. Они вышли за рамки определенного политического антагонизма. Это уже своего рода классическая мифологическая борьба человека против человека, где ни одна из сторон не может уступить“, - объяснил бывший посол Эстонии в России.