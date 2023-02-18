Бывший посол Эстонии в РФ: отношения между Навальным и Путиным уже приобрели личный характер

„Что касается Навального, то, кстати, очень многие и очень серьезные русские люди в России, имена которых я не хочу называть, относятся к нему крайне критически. Они говорят, что то, что власти делают с Навальным, совершенно неприемлемо, и мы боремся за то, чтобы с ним обращались достойно, чтобы ему оказывали медицинскую помощь и так далее, но его так называемые политические взгляды и популизм не разделяют. Говорят также, что Навальный - это как новый Ленин. Но каковы были последствия прихода Ленина к власти?“, - сказал Маргус Лайдре в большом интервью ERR.