За себя и за того парня. Почему полисы дорожной страховки так резко подорожали даже у тех, кто в ДТП не попадал?(4)
Многие автомобилисты уже заметили, что в последнее время полисы обязательного дорожного страхования сильно подорожали. Причем это коснулось и тех, кто за последние годы ни разу не становился виновником ДТП. „МК-Эстония“ выяснила, с чем это может быть связано и как сэкономить при покупке страховки на автомобиль?
Житель Таллинна Алексей возмущен: „Я за последние пять лет ни разу не попадал в аварию. Не говоря уже о том, чтобы ее спровоцировать. Всегда езжу аккуратно и соблюдаю скоростной режим. Ни одного штрафа за последние 10 лет у меня не было. И вот недавно получил письмо о том, что истекает срок действия моей дорожной страховки, захожу на сайт фирмы, чтобы продлить полис, и что я вижу? Моя страховка стала на 47 евро дороже! Почему?“
Алексей позвонил по инфотелефону, но там ему, по его словам, не смогли внятно ничего объяснить.
„Сказали только, что все дорожает, – передает разговор он. – А в новостях я прочитал, что в прошлом году было много ДТП, страховые фирмы то ли потерпели убытки, то ли недополучили прибыль, на которую рассчитывали, и из-за этого теперь у многих выросли цены на полисы обязательной дорожной страховки. Но если человек ни разу за последние годы не становился виновником ДТП, почему он должен расплачиваться за то, что кто-то там ездит неаккуратно и попадает в ДТП?“
Цены ниже, чем до коронакризиса
„Цены на страхование – такие же, как и цены на любой другой товар или услугу, – отмечает руководитель сферы страхования транспортных средств Swedbank Алексей Жемков. – Они меняются в зависимости от стоимости предоставления услуги или продукта и рыночного предложения. На страховые взносы влияет категория транспортного средства, модель, марка, мощность двигателя, выбросы CO2, область использования, основная территория использования и т. д. А также история страхования и страховых случаев человека. Инфляция, количество и стоимость страховых случаев также влияют на цену страхования“.
Он добавляет, что если, например, авторемонтники повышают цены, ремонт автомобиля становится дороже, и это тоже отражается на стоимости страхования.
„В то же время, по сравнению с ценами на другие продукты и услуги, автострахование существенно не выросло, – констатирует он. – Важно понимать, что цена автострахования является индивидуальной, а это значит, что клиент может иметь право на скидку, цену в рамках кампании и т. д. Если у клиента в прошлом были страховые случаи, стоимость его страховки может также увеличиться, поскольку изменился профиль риска. В то же время цена может меняться и по мере увеличения возраста автомобиля“.
Например, по данным LKF, до коронакризиса в 2018 году, средняя стоимость обязательной дорожной страховки автомобиля на год составляла 142 евро, а в 2022 году она составляла 122 евро.
На вопрос, стали ли люди из-за подорожания страховых полисов меньше заключать договоров на обязательную страховку, он отвечает отрицательно.
„Дорожное страхование является обязательным, – подчеркивает специалист. – Автомобиль без страховки нельзя использовать на дороге. Но есть несколько исключений: например, если мопед не используют в зимние месяцы, то можно страховку на него не оформлять. Но в этом случае его нельзя использовать в дорожном движении или любым другим способом, который может привести к страховому случаю. Страхование каско тоже является обязательным – но только для лизинговых транспортных средств в течение всего срока лизинга. Если автомобиль не взят в лизинг, комплексное страхование является необязательным. И наша статистика показывает, что количество заключенных договоров страхования не изменилось“.
Рекордные суммы
„Количество страховых случаев как по каско, так и по обычной дорожной страховке в последнее время выросло из-за того, что люди снова стали активно участвовать в дорожном движении, – объясняет представитель If Kindlustus Реэт Вейльберг. – По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в прошлом году зарегистрировали более 38 000 случаев ущерба по дорожной страховке, что – рекордная цифра за все годы. А сумма ущерба за прошлый год составила более 80 млн евро, что также является рекордом в истории страхования“.
Она добавляет, что в последние годы зимы характеризовались сложными погодными условиями, когда было много снега и льда, постоянно менялась температура, в результате чего образовывался гололед и – как следствие – было больше страховых случаев.
„При расчете стоимости страхового полиса мы учитываем следующие факторы: мощность автомобиля, место жительства владельца или ответственного пользователя, историю страхования и стоимость расходов на ремонт. Так как ремонтные работы и стоимость запчастей за последние годы существенно подорожали, то при страховом случае ремонт автомобиля обходится уже тоже намного дороже, чем раньше. И это все неизбежно влияет на стоимость страховки“, – констатирует специалист.
Также, добавляет Реэт Вейльберг, они следят и за тем, чтобы обслуживание клиентов и качество работы в сервисах, которые являются их партнерами, соответствовало высоким требованиями.
„Это значит, что если с автомобилем клиента произойдет несчастный случай, то мы сделаем все от себя зависящее, чтобы его быстро и качественно привести в порядок, – заверяет она. – Мы постоянно следим за изменениями цен в сфере запчастей и ремонта, чтобы предоставить всем клиентам страховку по справедливой и конкурентноспособной цене. При этом для нас важно обеспечивать и качественные ремонтные работы“.
Также, добавляет она, нужно учитывать, что если конкретное транспортное средство после ДТП невозможно починить, то есть его списывают, то компенсации за такие случаи тоже существенно выросли, так как заметно выросли и цены на автомобили.
Ремонт умных машин дороже
„Дорожная страховка является обязательной, если вы передвигаетесь за рулем автомобиля, – подчеркивает представитель отдела страхования транспортных средств LHV Kindlustus Танель Курс. – Ни в коем случае нельзя ездить без страховки, поскольку, во‑первых, есть большой риск получить от полиции штраф. А во‑вторых, что еще опаснее, можно попасть в ДТП. В таком случае весь ущерб придется возмещать вам, а речь может идти об огромных суммах. Например, в случае происходящих в Эстонии ДТП предел компенсации по одному случаю – 1,2 млн евро в случае имущественного ущерба и 5,6 млн евро в случае, если кто-то пострадал. Например, самый большой ущерб в прошлом году по одному случаю составил 1,9 млн евро“.
Он добавляет, что если начиная с 2019 года мы видели только снижение стоимости страховых полисов, то в течение последнего года они, наоборот, стали существенно дорожать.
„И причин тут две, – констатирует специалист. – Во-первых, движение на дорогах стало интенсивнее, и по дорогам Эстонии передвигается больше транспортных средств, что, в свою очередь, означает больше ДТП. Во-вторых, размер ущерба существенно вырос. Если в 2019 году расходы на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля составляли в среднем 1646 евро, то в 2022 году – уже 1959 евро. При этом только за последний год средняя стоимость ремонта автомобиля выросла более чем на 11%“.
А на рост суммы, которая в среднем уходит на восстановление автомобиля после аварии, в свою очередь повлияло общее подорожание запчастей и ремонтных работ.
„При этом не стоит забывать, что машины стали „умнее“, и это тоже делает их ремонт дороже, – подчеркивает Танель Курс. – На цены полисов влияют также инфляция и рост расходов, сопутствующих договорам“.