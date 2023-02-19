За себя и за того парня. Почему полисы дорожной страховки так резко подорожали даже у тех, кто в ДТП не попадал?

Житель Таллинна Алексей возмущен: „Я за последние пять лет ни разу не попадал в аварию. Не говоря уже о том, чтобы ее спровоцировать. Всегда езжу аккуратно и соблюдаю скоростной режим. Ни одного штрафа за последние 10 лет у меня не было. И вот недавно получил письмо о том, что истекает срок действия моей дорожной страховки, захожу на сайт фирмы, чтобы продлить полис, и что я вижу? Моя страховка стала на 47 евро дороже! Почему?“

Алексей позвонил по инфотелефону, но там ему, по его словам, не смогли внятно ничего объяснить.

„Сказали только, что все дорожает, – передает разговор он. – А в новостях я прочитал, что в прошлом году было много ДТП, страховые фирмы то ли потерпели убытки, то ли недополучили прибыль, на которую рассчитывали, и из-за этого теперь у многих выросли цены на полисы обязательной дорожной страховки. Но если человек ни разу за последние годы не становился виновником ДТП, почему он должен расплачиваться за то, что кто-то там ездит неаккуратно и попадает в ДТП?“

Цены ниже, чем до коронакризиса

„Цены на страхование – такие же, как и цены на любой другой товар или услугу, – отмечает руководитель сферы страхования транспортных средств Swedbank Алексей Жемков. – Они меняются в зависимости от стоимости предоставления услуги или продукта и рыночного предложения. На страховые взносы влияет категория транспортного средства, модель, марка, мощность двигателя, выбросы CO 2 , область использования, основная территория использования и т. д. А также история страхования и страховых случаев человека. Инфляция, количество и стоимость страховых случаев также влияют на цену страхования“.

Он добавляет, что если, например, авторемонтники повышают цены, ремонт автомобиля становится дороже, и это тоже отражается на стоимости страхования.