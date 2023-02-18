У должника тоже есть права! Мужчина добился, чтобы ему сменили судебного исполнителя и увеличили лимит на счету

Николай отмечает, что он работает на стройке. И во время кризиса, вызванного коронавирусом и локдауном, у работодателя начались проблемы с выплатой зарплаты.

„Один месяц не заплатили, второй… – вспоминает то время мужчина. – А я тогда уже жил отдельно от родителей, надо было платить за квартиру. Плюс у меня по молодости и глупости был взят быстрый кредит. За него тоже надо было платить. В общем, начались проблемы“.

Николай после того, как ему в течение двух месяцев не платили зарплату, стал искать другую работу. Но проблемы были и на новом месте – деньги регулярно задерживали.

„У меня муж много лет работает на стройке, – говорит мама Николая Виктория. – Он говорил, что в этой сфере надо быть осторожным, там периодически кидают на деньги. И если предлагают часть официально, а часть в конверте, то не надо этому верить. Не заплатят, и потом ничего не докажешь. Но вот сын отучился, хотел работать по профессии…“

На первого работодателя Николай даже пожаловался в Трудовую инспекцию, что не выплатили зарплату. Но там сказали, что уже идет банкротный процесс, и все имущество фирмы уже ушло в счет погашения долгов по налогам.

„Что же вы обратились-то не сразу? – посетовали в Комиссии по трудовым спорам. – Надо было сразу же подавать заявление, чтобы успеть хоть что-то получить“.

В итоге Николай нашел третью работу, где платят хорошо и исправно. Но за это время кредитор подал на него в суд, и делом занялся судебный исполнитель.

„Он оставил мне лимит в размере 300 евро в месяц. Это же нереальная сумма, – говорит мужчина. – Я согласен платить долги, но на 300 евро в месяц не выжить. Мне же надо платить за съемную квартиру, за коммуналку, покупать на что-то еду… Я погуглил, поговорил со знакомыми и выяснил, что у этого судебного исполнителя – очень плохая репутация. Люди неоднократно жаловались, что он требует от должников невозможного“.

Николай решил обратиться в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих, чтобы узнать, как ему поменять судебного исполнителя на другого.