МК Эстония
18.02.2023, 12:47

У должника тоже есть права! Мужчина добился, чтобы ему сменили судебного исполнителя и увеличили лимит на счету

 (1)
Оксана Авдеева
Raha
Raha
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Житель Таллинна Николай (имя изменено) оказался в непростой ситуации. „Я брал по молодости быстрый кредит, – говорит 25-летний мужчина. – Точную сумму не помню, но около 500 евро. Потом из-за коронакризиса на работе перестали платить, и начали копиться долги“. Делом занялся судебный исполнитель, который оставил Николаю лимит в 300 евро в месяц. Однако Николай нашел способ увеличить лимит, а также добился, чтобы судебного исполнителя сменили. Он решил поделиться своим опытом, чтобы об этих возможностях стало известно и другим должникам, пишет „МК-Эстония“.

Николай отмечает, что он работает на стройке. И во время кризиса, вызванного коронавирусом и локдауном, у работодателя начались проблемы с выплатой зарплаты.

„Один месяц не заплатили, второй… – вспоминает то время мужчина. – А я тогда уже жил отдельно от родителей, надо было платить за квартиру. Плюс у меня по молодости и глупости был взят быстрый кредит. За него тоже надо было платить. В общем, начались проблемы“.

Николай после того, как ему в течение двух месяцев не платили зарплату, стал искать другую работу. Но проблемы были и на новом месте – деньги регулярно задерживали.

„У меня муж много лет работает на стройке, – говорит мама Николая Виктория. – Он говорил, что в этой сфере надо быть осторожным, там периодически кидают на деньги. И если предлагают часть официально, а часть в конверте, то не надо этому верить. Не заплатят, и потом ничего не докажешь. Но вот сын отучился, хотел работать по профессии…“

На первого работодателя Николай даже пожаловался в Трудовую инспекцию, что не выплатили зарплату. Но там сказали, что уже идет банкротный процесс, и все имущество фирмы уже ушло в счет погашения долгов по налогам.

„Что же вы обратились-то не сразу? – посетовали в Комиссии по трудовым спорам. – Надо было сразу же подавать заявление, чтобы успеть хоть что-то получить“.

В итоге Николай нашел третью работу, где платят хорошо и исправно. Но за это время кредитор подал на него в суд, и делом занялся судебный исполнитель.

„Он оставил мне лимит в размере 300 евро в месяц. Это же нереальная сумма, – говорит мужчина. – Я согласен платить долги, но на 300 евро в месяц не выжить. Мне же надо платить за съемную квартиру, за коммуналку, покупать на что-то еду… Я погуглил, поговорил со знакомыми и выяснил, что у этого судебного исполнителя – очень плохая репутация. Люди неоднократно жаловались, что он требует от должников невозможного“.

Николай решил обратиться в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих, чтобы узнать, как ему поменять судебного исполнителя на другого.

„Я позвонил туда и рассказал о проблеме, – описывает процесс он. – Там спросили, почему я хочу поменять судебного исполнителя. Я ответил, что он оставляет слишком маленький лимит, которого не хватает на все необходимые расходы, и у него плохая репутация. Там сказали, что вскоре вышлют мне на электронную почту бланк заявления, которое я должен буду заполнить, и тогда поменяют судебного исполнителя на другого“.

И действительно, вскоре пришел бланк, Николай заполнил его и отправил, и ему заменили судебного исполнителя.

„Сейчас у меня исполнитель – очень хорошая и добрая женщина, – говорит он. – Я ее попросил увеличить мне лимит, который будет оставаться на счету. И обосновал свою просьбу – прикрепил к заявлению счета за квартиру и коммуналку, а также договор об аренде. Там видны суммы, которые мне нужно каждый месяц платить. Она пообещала увеличить лимит до 900 евро, и действительно в следующем месяце, как пришла зарплата, сняла деньги, но оставила на счету 900 евро“.

Николай отмечает, что уже больше половины своих долгов погасил. В общей сложности у него их было около 2000 евро.

„Да-да, те 500 евро, которые я брал как быстрый кредит, в итоге превратились в 2000 евро! – отмечает он. – Судебные издержки, плата судебному исполнителю и прочие расходы. Так что брать быстрые кредиты я больше не хочу и другим не советую“.

Общая практика и закон

Татьяна Афанасьева, судебный исполнитель

комментарий

Кодексом об исполнительном производстве установлено, что размер неарестовываемого минимума на банковском счете составляет сумму, равную 1 минимальной заработной плате на должника и 1/3 от минимально заработной платы на каждого иждивенца должника. В 2023 году размер минимальной заработной платы составляет 725 евро, и таким образом минимум на одного иждивенца равен 241,66 евро.

Но если требование в исполнительном деле – текущие алименты, то наличие иждивенцев не учитывается и на должника может оставаться ½ от минимальной заработной платы, что в 2023 году составляет 362,50 евро.

В соответствии с Кодексом по заявлению должника судебный исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления обеспечить должнику использование прожиточного минимума в заявленном банке.

Например, должник получил извещение о начале исполнительного производства, не оплатил требование добровольно и не известил судебного исполнителя о том, в каком банке он пользуется счетом, сколько лиц на иждивении у должника, какой доход и в каком размере поступает должнику на счет. Судебный исполнитель пытается сам выяснить, каким счетом пользуется должник, и оставляет прожиточный минимум должнику в одном банке (у должника несколько счетов). Должник же пользуется другим счетом и, узнав об аресте счета, делает заявление судебному исполнителю, подтверждая документально, что не использовал прожиточный минимум в том банке, где судебный исполнитель оставил прожиточный минимум. Тогда судебный исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней поменять аресты на банковских счетах.

Если со счета должника было сделано удержание, и должник предоставил в течение 3 рабочих дней с момента удержания судебному исполнителю заявление на возврат денег и приложил документы, подтверждающие заявление, то судебный исполнитель рассматривает заявление и выносит решение (письменное), которое предоставляется должнику для ознакомления. Срок ответа судебного исполнителя на заявления описан в законе так: при первой возможности, но не дольше 30 дней.

На время рассмотрения заявления и выяснения обстоятельств судебный исполнитель имеет право „задепонировать“ деньги на счете, т. е. не переводить их взыскателю.

Исполнительное дело можно передать к другому судебному исполнителю по заявлению взыскателя, но не должника.

В случае несогласия с действиями/бездействием судебного исполнителя участник производства может обжаловать действия судебного исполнителя, подав жалобу самому судебному исполнителю. Судебный исполнитель рассматривает жалобу в течение 15 дней с момента подачи жалобы в присутствии сторон исполнительного производства и затем выносит мотивированное решение в течение 10 дней с момента рассмотрения жалобы. Если заявитель не согласен с решением судебного исполнителя по жалобе, дальше действия судебного исполнителя можно обжаловать в суде.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии