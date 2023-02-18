У должника тоже есть права! Мужчина добился, чтобы ему сменили судебного исполнителя и увеличили лимит на счету(1)
Житель Таллинна Николай (имя изменено) оказался в непростой ситуации. „Я брал по молодости быстрый кредит, – говорит 25-летний мужчина. – Точную сумму не помню, но около 500 евро. Потом из-за коронакризиса на работе перестали платить, и начали копиться долги“. Делом занялся судебный исполнитель, который оставил Николаю лимит в 300 евро в месяц. Однако Николай нашел способ увеличить лимит, а также добился, чтобы судебного исполнителя сменили. Он решил поделиться своим опытом, чтобы об этих возможностях стало известно и другим должникам, пишет „МК-Эстония“.
Николай отмечает, что он работает на стройке. И во время кризиса, вызванного коронавирусом и локдауном, у работодателя начались проблемы с выплатой зарплаты.
„Один месяц не заплатили, второй… – вспоминает то время мужчина. – А я тогда уже жил отдельно от родителей, надо было платить за квартиру. Плюс у меня по молодости и глупости был взят быстрый кредит. За него тоже надо было платить. В общем, начались проблемы“.
Николай после того, как ему в течение двух месяцев не платили зарплату, стал искать другую работу. Но проблемы были и на новом месте – деньги регулярно задерживали.
„У меня муж много лет работает на стройке, – говорит мама Николая Виктория. – Он говорил, что в этой сфере надо быть осторожным, там периодически кидают на деньги. И если предлагают часть официально, а часть в конверте, то не надо этому верить. Не заплатят, и потом ничего не докажешь. Но вот сын отучился, хотел работать по профессии…“
На первого работодателя Николай даже пожаловался в Трудовую инспекцию, что не выплатили зарплату. Но там сказали, что уже идет банкротный процесс, и все имущество фирмы уже ушло в счет погашения долгов по налогам.
„Что же вы обратились-то не сразу? – посетовали в Комиссии по трудовым спорам. – Надо было сразу же подавать заявление, чтобы успеть хоть что-то получить“.
В итоге Николай нашел третью работу, где платят хорошо и исправно. Но за это время кредитор подал на него в суд, и делом занялся судебный исполнитель.
„Он оставил мне лимит в размере 300 евро в месяц. Это же нереальная сумма, – говорит мужчина. – Я согласен платить долги, но на 300 евро в месяц не выжить. Мне же надо платить за съемную квартиру, за коммуналку, покупать на что-то еду… Я погуглил, поговорил со знакомыми и выяснил, что у этого судебного исполнителя – очень плохая репутация. Люди неоднократно жаловались, что он требует от должников невозможного“.
Николай решил обратиться в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих, чтобы узнать, как ему поменять судебного исполнителя на другого.
„Я позвонил туда и рассказал о проблеме, – описывает процесс он. – Там спросили, почему я хочу поменять судебного исполнителя. Я ответил, что он оставляет слишком маленький лимит, которого не хватает на все необходимые расходы, и у него плохая репутация. Там сказали, что вскоре вышлют мне на электронную почту бланк заявления, которое я должен буду заполнить, и тогда поменяют судебного исполнителя на другого“.
И действительно, вскоре пришел бланк, Николай заполнил его и отправил, и ему заменили судебного исполнителя.
„Сейчас у меня исполнитель – очень хорошая и добрая женщина, – говорит он. – Я ее попросил увеличить мне лимит, который будет оставаться на счету. И обосновал свою просьбу – прикрепил к заявлению счета за квартиру и коммуналку, а также договор об аренде. Там видны суммы, которые мне нужно каждый месяц платить. Она пообещала увеличить лимит до 900 евро, и действительно в следующем месяце, как пришла зарплата, сняла деньги, но оставила на счету 900 евро“.
Николай отмечает, что уже больше половины своих долгов погасил. В общей сложности у него их было около 2000 евро.
„Да-да, те 500 евро, которые я брал как быстрый кредит, в итоге превратились в 2000 евро! – отмечает он. – Судебные издержки, плата судебному исполнителю и прочие расходы. Так что брать быстрые кредиты я больше не хочу и другим не советую“.