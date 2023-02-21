Липовые безработные. Почему люди хотят оставаться на бирже, а не искать работу(12)
Никто не застрахован от потери работы. В наше время, как говорится, незаменимых нет, и даже самый опытный специалист, душу и разум отдававший своему ремеслу, может остаться не у дел. В таких случаях выручает Касса по безработице. Тот, кто зарегистрировался в качестве безработного, может рассчитывать на денежное подспорье до тех пор, пока не найдет новую работу. Но вот искать ее стремятся не все. Для некоторых оставаться или хотя бы казаться безработным становится более привлекательным вариантом. Материал „МК-Эстония„.
Татьяна (имя изменено. – прим. ред.) поделилась своим удачным вариантом стечения обстоятельств, которое до поры до времени позволяет ей комфортно жить в статусе безработной.
„Несколько лет назад я взяла в банке жилищный кредит. А вместе с ним сделала и страховку от потери работы. В прошлом году меня сократили. И теперь страховая фирма оплачивает мой кредит. При этом я встала на биржу, которая выплачивает мне половину прежней зарплаты. Учитывая, что самой мне платить за кредит не надо, то пособия от биржи мне хватает на жизнь. А если я выйду на новую работу, то все выплаты прекратятся. И зарплаты мне не будет на все хватать“, – объясняет Татьяна.
Татьяна рассудила, что нынешний расклад ее вполне устраивает. И если что-то пойдет не так, женщина может вдобавок претендовать и на какие-то социальные пособия.
На самом деле ни для кого не секрет, что многие люди хотят „зависнуть“ в числе безработных, чтобы получать пособие. При этом многие из них на самом деле имеют работу или подработку, но не выставляют это напоказ.
Сергей (имя изменено. – прим. ред.) стоит на бирже уже более года с тех пор, как ушел с работы на стройке из-за травмы спины. Но без дела Сергей не остался. Мужчина активно подрабатывает таксистом.
„Работа эта не требует официальной регистрации, поэтому для биржи я все еще безработный. Должен каждый месяц приходить к своему консультанту, чтобы отчитываться, почему я все еще не нашел работу. Один раз я приехал на своем такси на очередную встречу, и столкнулся на парковке со своим консультантом. Потом, конечно, продолжал ему рассказывать, что не могу найти подходящую работу. На что он мне сказал, чтобы в следующий раз я так явно „не светился“ со своим плафоном такси“, – рассказывает Сергей.
Каким-либо способом выводить Сергея на чистую воду консультант не стал. Мужчина продолжает получать пособие и работать.
Елена (имя изменено. – прим. ред.) отлично зарабатывает, трудясь уборщицей на трех объектах. Получая в общей сложности больше 1000 евро в месяц, женщина добирает еще и от Кассы по безработице почти 500 евро.
А Наталья хитрым способом уклонялась от всех вакансий, которые биржа ей предлагала.
„Я всем рассылала свое резюме, но специально сделала его таким, чтобы работодателям не захотелось меня брать. Так протянула целый год. Потом устроилась на официальную работу“, – говорит женщина.
Большинство остаются всего на пару месяцев
„Числиться безработным человек может сколько угодно, пока не найдет работу. Но есть ограничения по времени выплаты страхового возмещения по безработице и пособия по безработице“, – говорит советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коол.
Страховое возмещение выплачивается в случае, если человек потерял работу не по своей инициативе и не по договоренности с работодателем. Срок возмещения составляет от 180 до 360 дней. После этого при необходимости можно ходатайствовать о пособии по безработице. Его назначают на срок до 270 дней. В этом году оно составляет 10,55 евро в день, или 327,05 евро за 31 день.
„Иногда поиск работы занимает больше времени. Большинство наших клиентов находятся у нас всего несколько месяцев. Но если человек долгое время был на одной работе, и теперь ему нужна поддержка в поиске новой профессии, это занимает время. Возможно, он уже несколько лет не претендовал на работу, и ему нужна помощь, например, в составлении резюме и мотивационного письма. Возможно, он нуждается в каком-то цифровом обучении, а в некоторых случаях даже в освоении новой профессии. Найти работу сложнее в небольших населенных пунктах, встает вопрос – есть ли транспортное сообщение с новым возможным местом работы? Поэтому причины разные, и наша работа заключается в том, чтобы вместе с человеком найти пути устранения препятствий и найти работу для тех, кто хочет получить ее“, – говорит Лаури Коол.
Конечно, в Кассе по безработице понимают, что люди приходят на биржу в том числе и ради получения пособия.
„Конечно, важна финансовая поддержка – если можно получить пособие по страхованию от безработицы, то это существенная помощь. Возможно, что человек рассчитывает получить еще и пособие для начала предпринимательской деятельности – такая возможность тоже есть. Важно и то, что зарегистрированные безработные имеют медицинскую страховку“. – добавляет Лаури Коол.
Мошенников могут вычислить
Говоря о людях, стоящих на бирже не вполне легально, Лаури Коол называет их действия мошенничеством.
„Размер пособия по безработице – 327 евро. Получать одновременно несколько социальных пособий от государства нельзя. Так что речь не идет о тех деньгах, на которые можно беззаботно жить“, – говорит Коол.
На вопрос о том, из каких источников Касса по безработице может узнать о мошенничестве своих клиентов, Коол отвечает, что эту информацию раскрывать нельзя, чтобы она не стала доступной и потенциальным обманщикам.
„Но в широком смысле в Эстонии довольно хорошо видны денежные потоки людей – Налогово-таможенный департамент, банковские выписки, требования судебных исполнителей и т. д.“, – приводит пример представитель Кассы по безработице и добавляет, что не имеет значения, сколько у человека личного имущества, делал ли он накопления, продавал ли что-то и т. п. , если в глазах закона человек соответствует условиям получения пособия по безработице.
„Если безработный купил себе дорогую шубу, это не значит, что он не должен получать пособие по безработице, – приводит пример Лаури Коол. – Если говорить о страховании кредита, то его человек сделал сам, он ежемесячно платил за него. Выплаты по заключенному с банком договору, который помогает ему приостановить платежи по жилищному кредиту, не являются доходом человека“.
О конкретных случаях мошенничества, которые могли еще проворачивать зарегистрированные безработные, Коол говорить не стал, поскольку комментировать истории клиентов не принято.
„Каждый человек может ошибаться и впоследствии сожалеть. Но, конечно, есть конкретные причины, из-за которых мы снимаем человека с учета. Регистрация в качестве безработного не является обязанностью. Чтобы числиться безработным, необходимо активно искать работу, чтобы получить государственную поддержку“, – объясняет Коол.
С учета Кассы по безработице снимается человек, который:
не приходил на прием без уважительных причин хотя бы раз в 30 дней;
в третий раз не пришел на прием без уважительных причин в назначенное время;
в третий раз отказался от выполнения плана действий без уважительной причины;
в третий раз отказался от подходящей работы без уважительной причины.