Липовые безработные. Почему люди хотят оставаться на бирже, а не искать работу

Татьяна (имя изменено. – прим. ред.) поделилась своим удачным вариантом стечения обстоятельств, которое до поры до времени позволяет ей комфортно жить в статусе безработной.

„Несколько лет назад я взяла в банке жилищный кредит. А вместе с ним сделала и страховку от потери работы. В прошлом году меня сократили. И теперь страховая фирма оплачивает мой кредит. При этом я встала на биржу, которая выплачивает мне половину прежней зарплаты. Учитывая, что самой мне платить за кредит не надо, то пособия от биржи мне хватает на жизнь. А если я выйду на новую работу, то все выплаты прекратятся. И зарплаты мне не будет на все хватать“, – объясняет Татьяна.

Татьяна рассудила, что нынешний расклад ее вполне устраивает. И если что-то пойдет не так, женщина может вдобавок претендовать и на какие-то социальные пособия.

На самом деле ни для кого не секрет, что многие люди хотят „зависнуть“ в числе безработных, чтобы получать пособие. При этом многие из них на самом деле имеют работу или подработку, но не выставляют это напоказ.

Сергей (имя изменено. – прим. ред.) стоит на бирже уже более года с тех пор, как ушел с работы на стройке из-за травмы спины. Но без дела Сергей не остался. Мужчина активно подрабатывает таксистом.

„Работа эта не требует официальной регистрации, поэтому для биржи я все еще безработный. Должен каждый месяц приходить к своему консультанту, чтобы отчитываться, почему я все еще не нашел работу. Один раз я приехал на своем такси на очередную встречу, и столкнулся на парковке со своим консультантом. Потом, конечно, продолжал ему рассказывать, что не могу найти подходящую работу. На что он мне сказал, чтобы в следующий раз я так явно „не светился“ со своим плафоном такси“, – рассказывает Сергей.

Каким-либо способом выводить Сергея на чистую воду консультант не стал. Мужчина продолжает получать пособие и работать.