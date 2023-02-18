Ситуация с ID-картами в Selver: обмену подлежат документы, выданные в Таллинне и Пярну(1)
Департамент государственной инфосистемы обязал Департамент полиции и погранохраны приостановить с 16 февраля выдачу ID-карт, карт вида на жительство и дигитальных удостоверений личности через инфопункты в магазинах Selver, а также признать недействительными сертификаты уже выданных карт, пишет rus.err.ee.
По заверению полиции, в рамках пилотного проекта документы выдавали в пяти магазинах Selver в Таллинне и Пярну.
„В Таллинне было выдано 1110 документов, а в Пярну - 71 ID-карта“, - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Леана Лойде.
Выдача ID-карт через инфопункты в Selver началась 27 января. По состоянию на 15 февраля, в магазины было заказано 1748 ID-карт.
Людям, которые уже успели получить документы через Selver, будут в срочном порядке изготовлены новые карты и с каждым человеком свяжутся по этому поводу индивидуально.