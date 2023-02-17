Любимая многими марка автомобилей станет менее доступной из-за роста цен

Средняя цена Mercedes в прошлом году достигла 72 900 евро, увеличившись на 43% по сравнению с 2019 годом. Это совпадает с новым акцентом автопроизводителя на моделях класса люкс. Среди прочего, будет производиться больше седанов S-класса. Все это делается для максимизации прибыли. Не за горами то время, когда модели низкого класса могут исчезнуть совсем.

Компания начала рассматривать этот вопрос из-за кризиса чипов, когда спрос на автомобили значительно вырос, а возможность производить их был ограничена. Автопроизводитель понял, что может продавать автомобили по значительно более высокой цене. Они также быстро повышают цены на более дешевые модели, включая Mercedes A-класса. Покупателям, при этом, в основном продают автомобили в стандартной комплектации.

Mercedes - не единственный, кто пошел на такие изменения. Производителям нравится осознавать, что они могут продавать меньше автомобилей за большие деньги. В США цены на новые автомобили выросли в среднем в два раза по сравнению с 2019 годом. Свою роль играет и увеличение количества электромобилей, которые дороже автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это изменение может сделать автомобили еще менее доступными - богатые получат, а бедным останется вторичный рынок.