Новости Эстонии
17.02.2023, 21:40

Любимая многими марка автомобилей станет менее доступной из-за роста цен

 (3)
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Для многих покупка нового Mercedes-Benz скоро может стать только мечтой. В недалеком будужем это будет уделом только самых богатых. Почему? Выяснял репортер Ärileht.

Средняя цена Mercedes в прошлом году достигла 72 900 евро, увеличившись на 43% по сравнению с 2019 годом. Это совпадает с новым акцентом автопроизводителя на моделях класса люкс. Среди прочего, будет производиться больше седанов S-класса. Все это делается для максимизации прибыли. Не за горами то время, когда модели низкого класса могут исчезнуть совсем.

Компания начала рассматривать этот вопрос из-за кризиса чипов, когда спрос на автомобили значительно вырос, а возможность производить их был ограничена. Автопроизводитель понял, что может продавать автомобили по значительно более высокой цене. Они также быстро повышают цены на более дешевые модели, включая Mercedes A-класса. Покупателям, при этом, в основном продают автомобили в стандартной комплектации.

Mercedes - не единственный, кто пошел на такие изменения. Производителям нравится осознавать, что они могут продавать меньше автомобилей за большие деньги. В США цены на новые автомобили выросли в среднем в два раза по сравнению с 2019 годом. Свою роль играет и увеличение количества электромобилей, которые дороже автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это изменение может сделать автомобили еще менее доступными - богатые получат, а бедным останется вторичный рынок.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии