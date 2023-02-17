В 2022 году Продуктовый банк Эстонии раздал рекордное количество продуктов

„Мы получили много продуктов в дни сбора продуктов питания, благодаря которым к нам поступило более 77 000 кг еды. – рассказал в пресс-релизе исполнительный директор Продуктового банка Пийт Бурфей. – В 2022 году количество людей, получающих помощь от Продовольственного банка, по сравнению с 2021 годом выросло на 37%. По этой причине пришлось внести некоторые изменения и сделать существующие системы более эффективными.

В среднем в прошлом году помощь от Продовольственного банка каждую неделю получали 19 604 человека, а с марта 2022 года в число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, добавились украинские военные беженцы, составившие около 25% от общего числа получателей.

По словам исполнительного директора, в 2022 году нуждающимся также предоставили рекордное количество продовольственной помощи, закупленной Европейским союзом: „За четыре раза мы раздали 84 207 пакетов“, – сказал он.