В тартуской больнице с высокой температурой умер украинский ребенок. Экспертная комиссия выясняет, была ли врачебная ошибка

Насколько известно газете Sakala, сначала к ребенку приезжала скорая помощь. В течение дня состояние ребенка ухудшилось, и родители обратились с ним в больницу. Там сочли, что ребенок может вместе с родителями вернуться домой. Поскольку ситуация еще более ухудшилось, родители вновь вызвали скорую, и тогда ребенка срочно отправили в Тарту. Его доставили в детское отделение реанимации Клиники Тартуского университета, но там его сердце остановилось.

Анне Полл из экспертной комиссии по качеству услуг здравоохранения при Министерстве социальных дел подтвердила Delfi, что в самом деле такой печальный случай имел место, но сказала, что в детали вдаваться не будет, исходя из защиты личных данных. „Выражаем глубокие соболезнования всей семье в связи с потерей ребенка“, - сказала Полл.

Заведующей лечебной частью Клиники ТУ Андрес Котсар подробно данный вопрос комментировать не пожелал. „У Клиники сегодня нет сведений о причинах и содержании обращения к экспертной комиссии, поэтому для комментария нужно дождаться точки зрения или решения комиссии“, - сказал Котсар.

В Минсоцдел в адрес экспертной комиссии по качеству услуг здравоохранения была направлена жалоба. Экспертная комиссия должна дать оценку правильности действий медиков. В данном конкретном случае нужно будет в том числе выяснить, правильно ли поступила больница, когда отправила больного ребенка домой.

По словам Полл, на следующее собрание комиссия соберется только в конце марта, тогда „по возможности“ и обсудят случай со смертью украинского ребенка.

Родители ребенка, прибывшие в в Вильянди как военные беженцы, помимо Министерства социальных дел обратились также в посольство Украины и собирают пожертвования, чтобы нанять себе адвоката.