ВИДЕО | Кылварт: „Политическая элита дала четкие сигналы обществу: местные русские - проблема и угроза“(85)
В предвыборных дебатах RusDelfi Михаил Кылварт (Центристская партия) и Кристина Каллас (Eesti 200) обсудили роль русского языка в современной Эстонии. Смотрите видео!
„В начале войны был дан обществу правильный посыл - есть война, которую ведет российское государство. Есть русские люди, которые за это не должны отвечать. Тем более русские люди, которые проживают в Эстонии. Поэтому слышать аргументы, что к русскому языку относятся с пренебрежением из-за войны, немного странно. А при чем здесь русские люди, которые живут в Эстонии? Мы не можем всех мерить по тем русским, которые поддерживают войну.
Общество всегда реагирует на посылы, которые идут от элиты. Политическая элита дала очень четкие сигналы обществу: местные русские - проблема и угроза. Заберем право выбирать, заберем право на оружие. Сделаем в кратчайшие сроки переход на эстоноязычное обучение. Переход тоже оправдывается теми же самыми событиями. Естественно, когда человеку постоянно говорят, что он - угроза, тот начинает бояться за свое будущее“, - сказал Михаил Кылварт в видео RusDelfi.