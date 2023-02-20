ВИДЕО | Кылварт: „Политическая элита дала четкие сигналы обществу: местные русские - проблема и угроза“

„В начале войны был дан обществу правильный посыл - есть война, которую ведет российское государство. Есть русские люди, которые за это не должны отвечать. Тем более русские люди, которые проживают в Эстонии. Поэтому слышать аргументы, что к русскому языку относятся с пренебрежением из-за войны, немного странно. А при чем здесь русские люди, которые живут в Эстонии? Мы не можем всех мерить по тем русским, которые поддерживают войну.