ДЕБАТЫ | Кылварт и Каллас вступили в перепалку из-за перехода на эстонский язык обучения: „дети будут страдать“ и „хватит запугивать людей“

В законе не предполагается использование различных методик, о которых вы говорите. Для того, чтобы использовать эти методики, нужно менять закон. В законе черным по белому сказано, что начиная с 2024 года - все детские сады переведены на эстонский язык. Никто не спрашивает, на каком уровне дети и учителя владели эстонским до этого. Также все первые и четвертые классы. Еще один момент, который четко произнес министр образования - никакой методики погружения при переходе использовать не нужно. Система языкового погружения - это подготовленные учителя, которые знают, как работать с ребятами, которые не обучаются на родном языке. Это методика. Давайте посмотрим, у нас есть ресурс включить эту методику во всем объеме? Нет. Мы говорим о том, что учителя должны выучиться на С1 и преподавать на эстонском. Никто не говорит, что они должны овладеть этой методикой и никто не предоставляет возможность для этого.

Я абсолютно не согласна. Риторика, что дети будут не способны учиться в новой системе, говорить людям, что они не справятся, они не способны, им будет трудно - это просто запугивание, этого делать не надо. Вариантов, как перейти на преподавание на эстонском языке, очень много. Есть не только один вариант - с завтрашнего дня все сели и начали говорить по-эстонски. Для варианта, когда ребенок не владеет эстонским языком, но ему придется учиться на эстонском, есть специальные методики, которые к этому готовят. Есть учителя, которые готовы это делать. Хотя я понимаю риски, которые стоят перед русскоязычными детьми. Это ответственность следующего министра, следующего правительства - провести реформу так, чтобы русскоязычные дети получили нужную поддержку для перехода на образование на эстонском языке.

Закон о переходе на эстоноязычное образование в любом случае придется менять. Его невозможно реализовать. Дети будут страдать, родители будут искать различные возможности, чтобы обойти закон, что происходит уже сейчас. Закон абсолютно нежизнеспособен.

Кристина Каллас:

Это неправда. Фактически сейчас подготавливаются дошкольные и школьные педагоги для первых классов, чтобы они преподавали на эстонском языке детям, не знающим эстонский.

Михаил Кылварт:

В каком объеме? Сколько подготовленных учителей будет к 2024 году?

Кристина Каллас:

В Нарвском колледже подготавливают каждый год 50 педагогов. Сегодня в три раза повысили количество мест в университетах по специальности - педагоги, которые преподают в многоязычной среде, детям, которые не владеют эстонским языком. Заказ идет от министерства для Таллиннского и Тартуского университетов. Плюс будет переподготовка для тех, кто уже работает в школах. Не надо запугивать детей и родителей, что они не справятся, а учителей нет. Мы это уже 30 лет слышим. Мы 30 лет говорим, что это невозможно. Это возможно, и это надо делать. Единственное, что меня смущает, у детей второй язык будет развиваться, когда развивается родной язык. Если родный язык не поддерживается, то развитие приостанавливается в каком-то моменте. Система перехода должна четко учитывать, как поддерживать развитие родного языка в садике, в первом и четвертом классе.

Михаил Кылварт:

Да, давайте вернемся к закону, в котором прописано, что школа должна обеспечивать максимум 1 час в неделю по изучению родного языка и культуры.

Не надо постоянно повторять слово „пугать“. Никто не пугает. Цифры, которые мы доводим до общественности - они есть в пояснительной записке к закону. Сколько учителей не соответствует квалификации, сколько учителей нужно подготовить, сколько уже сейчас не хватает во всех школах. Вы говорите о 100-150 учителях, которых начнут только подготавливать. А мы говорим о том, что минимум 700 учителей уже сейчас не хватает. Каждый год по возрасту в системе образования нужно заменять 470 учителей. Уже сейчас 5700 учителей находятся в пенсионном возрасте. Это же математика, а не оценочные суждения.

Кристина Каллас: