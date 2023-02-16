ДЕБАТЫ | Кылварт и Каллас вступили в перепалку из-за перехода на эстонский язык обучения: „дети будут страдать“ и „хватит запугивать людей“(50)
В предвыборных дебатах RusDelfi сошлись мэр Таллинна, центрист Михаил Кылварт и эксперт в области образования, политик Eesti 200 Кристина Каллас. Тема - переход на эстонский язык обучения. Смотрите видео!
Михаил Кылварт:
Закон о переходе на эстоноязычное образование в любом случае придется менять. Его невозможно реализовать. Дети будут страдать, родители будут искать различные возможности, чтобы обойти закон, что происходит уже сейчас. Закон абсолютно нежизнеспособен.
Кристина Каллас:
Я абсолютно не согласна. Риторика, что дети будут не способны учиться в новой системе, говорить людям, что они не справятся, они не способны, им будет трудно - это просто запугивание, этого делать не надо. Вариантов, как перейти на преподавание на эстонском языке, очень много. Есть не только один вариант - с завтрашнего дня все сели и начали говорить по-эстонски. Для варианта, когда ребенок не владеет эстонским языком, но ему придется учиться на эстонском, есть специальные методики, которые к этому готовят. Есть учителя, которые готовы это делать. Хотя я понимаю риски, которые стоят перед русскоязычными детьми. Это ответственность следующего министра, следующего правительства - провести реформу так, чтобы русскоязычные дети получили нужную поддержку для перехода на образование на эстонском языке.
Михаил Кылварт:
В законе не предполагается использование различных методик, о которых вы говорите. Для того, чтобы использовать эти методики, нужно менять закон. В законе черным по белому сказано, что начиная с 2024 года - все детские сады переведены на эстонский язык. Никто не спрашивает, на каком уровне дети и учителя владели эстонским до этого. Также все первые и четвертые классы. Еще один момент, который четко произнес министр образования - никакой методики погружения при переходе использовать не нужно. Система языкового погружения - это подготовленные учителя, которые знают, как работать с ребятами, которые не обучаются на родном языке. Это методика. Давайте посмотрим, у нас есть ресурс включить эту методику во всем объеме? Нет. Мы говорим о том, что учителя должны выучиться на С1 и преподавать на эстонском. Никто не говорит, что они должны овладеть этой методикой и никто не предоставляет возможность для этого.
Кристина Каллас:
Это неправда. Фактически сейчас подготавливаются дошкольные и школьные педагоги для первых классов, чтобы они преподавали на эстонском языке детям, не знающим эстонский.
Михаил Кылварт:
В каком объеме? Сколько подготовленных учителей будет к 2024 году?
Кристина Каллас:
В Нарвском колледже подготавливают каждый год 50 педагогов. Сегодня в три раза повысили количество мест в университетах по специальности - педагоги, которые преподают в многоязычной среде, детям, которые не владеют эстонским языком. Заказ идет от министерства для Таллиннского и Тартуского университетов. Плюс будет переподготовка для тех, кто уже работает в школах. Не надо запугивать детей и родителей, что они не справятся, а учителей нет. Мы это уже 30 лет слышим. Мы 30 лет говорим, что это невозможно. Это возможно, и это надо делать. Единственное, что меня смущает, у детей второй язык будет развиваться, когда развивается родной язык. Если родный язык не поддерживается, то развитие приостанавливается в каком-то моменте. Система перехода должна четко учитывать, как поддерживать развитие родного языка в садике, в первом и четвертом классе.
Михаил Кылварт:
Да, давайте вернемся к закону, в котором прописано, что школа должна обеспечивать максимум 1 час в неделю по изучению родного языка и культуры.
Не надо постоянно повторять слово „пугать“. Никто не пугает. Цифры, которые мы доводим до общественности - они есть в пояснительной записке к закону. Сколько учителей не соответствует квалификации, сколько учителей нужно подготовить, сколько уже сейчас не хватает во всех школах. Вы говорите о 100-150 учителях, которых начнут только подготавливать. А мы говорим о том, что минимум 700 учителей уже сейчас не хватает. Каждый год по возрасту в системе образования нужно заменять 470 учителей. Уже сейчас 5700 учителей находятся в пенсионном возрасте. Это же математика, а не оценочные суждения.
Кристина Каллас:
С этим никто не спорит. А что дальше? Так и будем говорить, что мы ничего не сможем? Я считаю, что это возможно. Не нужно фокусироваться, какая ситуация сейчас, нужно смотреть на то, что мы сможем сделать. Нужно двигаться дальше, а не говорить, что это невозможно, потому что вчера было так.
Михаил Кылварт:
У нас уже сейчас детей и их родителей, которые хотели бы обучаться на эстонском языке - гораздо больше, чем ресурсов. И вы думаете, раз вы приняли закон - у вас через год будет достаточно учителей?
Непонятно, какую проблему этим законом решают. На самом деле, уже сейчас количество детей, которые хотели бы учиться на эстонском языке, значительно превышает тот ресурс, который государством подготовлен.
Кристина Каллас:
Давайте посмотрим на проблему города Нарва. Почему там дети не могли учиться на эстонском языке, хотя хотели? Потому что Ваналиннаская государственная гимназия, где учатся на языковом погружении с первого класса, каждый год подавала заявление на повышение количества таких классов. Родители хотели отдавать детей на языковое погружение. А нарвское местное самоуправление, когда городом руководили центристы, не подтверждало заявку. Они боялись, что из русскоязычных школу убегут дети и русские школы придется закрывать. А там работают учителя, которым надо давать работу. Центристы препятствовали тому, чтобы дети учились на языковом погружении.
Михаил Кылварт:
Может быть, это власти в Нарве препятствовали тому, чтобы в Эстонии было бы больше учителей, способных преподавать на эстонском? Может быть, это власти в Нарве препятствовали тому, чтобы эстоноязычное население в Нарве увеличивалось, для того, чтобы дети общались между собой?
Кристина Каллас:
Михаил, когда я работала директором Нарвского колледжа Тартуского университета, мы находили педагогов с докторской степенью. Да, сидя в Нарве и давая рекламу в местной газете - никого не найти, это никуда не доведет. Мы видим по госгимназиям в Нарве, что нет проблемы найти учителей. Вопрос в желании.
Михаил Кылварт:
Да, проблемы нет, если мотивировать деньгами. Эти учителя свалились с луны? Они приехали из других регионов и они будут получать больше, чем могут предложить муниципальные власти. Или учителя перешли с нарвских школ. Если перекладывать учителей из одного кармана в другой - их больше не становится.
У нас идет конкуренция за учителей не только между русскоязычными школами, но и между всеми школами. Эстонские и русскоязычные школы охотятся за теми же самыми учителями. Потребность уже превышает ресурс, который подготовлен, чтобы ресурс расширить - на это пойдут годы.
Странно человеку из академической среды это объяснять.
Кристина Каллас:
Неправда. Давайте по фактам. Зарплата в Нарвском колледже была меньше, чем зарплата в муниципальных школах. И даже тогда было возможно привлечь эстоноговорящих учителей для работы. Вопрос был в том, чтобы найти учителей. Да, нужно было постараться, но это возможно. Во-вторых, у нас вопрос не в том, что нужно пять лет для подготовки новых учителей. На рынке очень много людей, у которых есть квалификация, но они не работают учителями из-за размера зарплаты. Поэтому в нынешней программе приписано 50 миллионов евро для повышения зарплаты учителям, которые готовы преподавать на эстонском языке.
Я понимаю риски, я не говорю, что их нет. Да, будут проблемы, будет нехватка учителей. Но я несогласна с тем, что мы опять говорим: мы не можем, мы не будем, дети не готовы, учителей нет. Тоже самое мы слышим 30 лет. Так перемен никогда не будет.
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