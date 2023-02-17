17.02.2023, 14:48
Официально: в Эстонию нанесут визит президент Еврокомиссии и генсек НАТО(10)
ФОТО: YVES HERMAN | REUTERS
На предстоящей неделе, 24 февраля, по приглашению премьер-министра Каи Каллас в Таллинн на празднование 105-й годовщины независимости Эстонской Республики приезжают президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
24 февраля у гостей в программе визита помимо рабочих встреч также участие в праздничном поднятии флага в Губернаторском саду на Тоомпеа, возложение венков к Монументу победы в Освободительной войне, а также участие в параде Сил обороны на площади Свободы.
В 11 часов в Доме Стенбока состоится совместная пресс-конференция.