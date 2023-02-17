В Европе запретят продажу дизельных и бензиновых автомобилей с 2035 года. Что будет с заправками?

Согласно данным Департамента транспорта, в дорожном регистре Эстонии числится более 800 000 легковых автомобилей, из которых только 0,4% (примерно 3500) составляют электромобили. В среднем за последние годы в Эстонии было зарегистрировано около 50 000 легковых автомобилей, половина из которых – новые, а половина – подержанные.

В прошлом году из всех новых зарегистрированных автомобилей только 2,4% были электромобилями – это 1200 машин. „Глядя на все эти цифры, очень трудно представить, что к 2035 году мы достигнем ситуации, когда большинство транспортных средств на дорогах будут с электродвигателями“, – сказал RusDelfi исполнительный директор Союза топливных предприятий Эстонии Март Раамат.

Центр экологических исследований Эстонии при подготовке национальных прогнозов по выбросам парниковых газов установил, что в 2035 году в Эстонии будет 162 000 электромобилей. „Учитывая размер рынка подержанных автомобилей, только к 2040 году мы достигнем момента, когда электромобили будут составлять основную часть нашего автопарка“, - отмечает Март Раамат.

Отдельный вопрос состоит в том, как перейти на аккумуляторную технологию в случае с большегрузными автомобилями. По словам Марта Раамата, для них должна сохраниться возможность заправки. Ведь на дизельном топливе работает большое количество грузовых автомобилей и рабочих машин, среди них – строительная техника, лесозаготовительные машины и сельскохозяйственные машины. „Поэтому пока преждевременно прогнозировать смерть классических заправочных станций. Спрос на жидкое и газообразное топливо сохранится и в будущем“, – полагает Март Раамат.

По его мнению, в настоящее время не предвидится развития таких аккумуляторных технологий, которые позволили бы значительно сократить время зарядки, поэтому ожидается, что наличие дополнительных преимуществ, предлагаемых в пункте зарядки, станет в будущем еще более важным. „Сейчас в топливный сектор было вложено много средств, что позволило развить магазины, где можно купить необходимые товары и даже перекусить. В этом смысле эстонские заправочные станции хорошо подготовлены к тому, чтобы все чаще обслуживать владельцев электромобилей“, – резюмирует Март Раамат.