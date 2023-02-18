Исследование: среднестатистический украинский военный беженец в Эстонии – здоровая молодая женщина с высшим образованием

Комментируя результаты исследования, министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что мы получили еще одно подтверждение тому, что, помогая украинским военным беженцам, мы находимся на правильном пути. „В то время как многие страны создали отдельную параллельную систему помощи украинским беженцам или переложили всю ответственность на органы местного самоуправления, в Эстонии мы с самого начала постарались как можно быстрее интегрировать их в общество, предоставляя людям необходимую информацию и помощь. Результаты исследования подтверждают, что большинство военных беженцев знают, где можно получить информацию о здравоохранении и рынке труда или как найти место для ребенка в школе или детском саду, – сказала Рийсало. – Более 80% украинских детей школьного возраста посещают школы в Эстонии, всего 5% респондентов сообщили, что причиной того, что их ребенок не ходит в школу, является недостаток информации. Также украинцы хорошо информированы о том, как получить медицинскую помощь или найти работу“.

Подводя итоги исследования, руководитель исследовательской группы профессор Рауль Эаметс отмечает, что типичный взрослый беженец от войны в Украине, получивший временную защиту в Эстонии, – это молодая женщина с высшим образованием, у которой нет проблем со здоровьем.

74% военных беженцев – женщины, более 50% из них имеют высшее образование. У половины есть несовершеннолетние дети. Прибыв в Эстонию, они рассредоточились, в основном, по городам, примерно половина живет в Таллинне. Это неудивительно, учитывая, что более половины живущих в Эстонии беженцев родом из крупных городов Украины. 68% проживают в отдельных квартирах. Государственная помощь с размещением крайне важна в тот момент, когда люди прибывают в Эстонию, однако найдя работу, практически все военные беженцы в состоянии самостоятельно оплачивать расходы на жилье.