Исследование: среднестатистический украинский военный беженец в Эстонии – здоровая молодая женщина с высшим образованием
Результаты исследования, совместно проведенного Центром прикладных социальных исследований Тартуского университета RAKE и аналитическим центром Praxis, позволяют больше узнать о беженцах от войны в Украине, приехавших в Эстонию. Исследователи выясняли потребности людей, определяли, какими навыками преодоления трудностей они обладают и намерены ли вернуться на родину.
Комментируя результаты исследования, министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что мы получили еще одно подтверждение тому, что, помогая украинским военным беженцам, мы находимся на правильном пути. „В то время как многие страны создали отдельную параллельную систему помощи украинским беженцам или переложили всю ответственность на органы местного самоуправления, в Эстонии мы с самого начала постарались как можно быстрее интегрировать их в общество, предоставляя людям необходимую информацию и помощь. Результаты исследования подтверждают, что большинство военных беженцев знают, где можно получить информацию о здравоохранении и рынке труда или как найти место для ребенка в школе или детском саду, – сказала Рийсало. – Более 80% украинских детей школьного возраста посещают школы в Эстонии, всего 5% респондентов сообщили, что причиной того, что их ребенок не ходит в школу, является недостаток информации. Также украинцы хорошо информированы о том, как получить медицинскую помощь или найти работу“.
Подводя итоги исследования, руководитель исследовательской группы профессор Рауль Эаметс отмечает, что типичный взрослый беженец от войны в Украине, получивший временную защиту в Эстонии, – это молодая женщина с высшим образованием, у которой нет проблем со здоровьем.
74% военных беженцев – женщины, более 50% из них имеют высшее образование. У половины есть несовершеннолетние дети. Прибыв в Эстонию, они рассредоточились, в основном, по городам, примерно половина живет в Таллинне. Это неудивительно, учитывая, что более половины живущих в Эстонии беженцев родом из крупных городов Украины. 68% проживают в отдельных квартирах. Государственная помощь с размещением крайне важна в тот момент, когда люди прибывают в Эстонию, однако найдя работу, практически все военные беженцы в состоянии самостоятельно оплачивать расходы на жилье.
Безусловно, наличие работы имеет первостепенное значение в том, насколько успешно человек способен справляться самостоятельно. Руководитель исследования, профессор Рауль Эаметс отмечает: „Результаты исследования показывают, что большинство военных беженцев хорошо себя чувствуют на рынке труда Эстонии: 55% взрослых уже нашли работу. Хотя многие работают не по специальности или на работе, соответствующей их уровню образования, большинство респондентов удовлетворено и не ищет новое место“. они ищут работу, получают услуги и субсидии.
Беженцы хорошо осведомлены о деятельности Кассы по безработице, через нее они ищут работу, получают пособия и консультации, а также пользуются другими услугами. Большинство украинских военных беженцев (63%) надеются вернуться на родину самое позднее через три года, 25% военных беженцев видят себя в Эстонии и через три года. „Анализируя данные о желании человека вернуться на родину, необходимо учитывать, что треть живущих в Эстонии беженцев прибыли из регионов, в которых ведутся активные военные действия, а еще треть – из граничащих с ними районов, – отметил профессор Эаметс. – Около 8% военных беженцев родом из Мариуполя, 7% из Харькова“.
Исследование проводилось с целью выяснить статистический профиль украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию, и проанализировать ситуацию, связанную с вопросами образования, рынка труда, жильем, здоровьем, социальными условиями и намерением вернуться или остаться. Эта информация позволит государственным учреждениям лучше понять, в чем заключаются приоритетные потребности беженцев, как улучшить систему предлагаемых им услуг, а также узнать, в чем больше всего нуждаются люди.
Резюме исследования доступно на домашних страницах Praxis и RAKE, на следующей неделе там же будут опубликованы тематические доклады.
Исследование профинансировано Эстонским научным агентством в рамках программы RITA.