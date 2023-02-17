Чего ожидать от финансовых рынков в 2023 году? Мнение эксперта(2)
В некотором смысле 2022 год стал годом возвращения к реальности – для криптовалют, облигаций и акций роста, пишет портфельный управляющий Swedbank Robur Пертти Рахнель.
Классы активов и инвестиции, которые поймали ветер в свои паруса в то время, когда процентные ставки были близки к нулю, а свободные деньги на рынке казались неограниченными, потеряли значительную привлекательность в условиях роста процентных ставок и ужесточения монетарной политики. Оптимизм на рынках в начале года позволяет предположить, что 2023 год будет зеркальным отражением прошлого года – снижение процентных ставок, снижение инфляции, позитивные настроения на рынках акций и облигаций.
Политика центральных банков была ключевой темой для финансовых рынков в прошлом году. Примечательно, что эта тенденция, скорее всего, сохранится и в этом году. Центральные банки были вынуждены реагировать на самые высокие темпы инфляции за последние полвека в развивающихся странах быстрым повышением процентных ставок. Хотя инфляция была проблемой как в Европе, так и в США, её причины были явно разными. Если говорить несколько упрощенно, то в Северной Америке можно указать на чрезмерное фискальное стимулирование и проблемы с цепочками поставок, в то время как в Европе война в Украине и связанная с ней потенциальная нехватка газа и других энергоресурсов и вызванный этим рост цен были, несомненно, более важным фактором.
Несмотря на разные причины, проблема инфляции оказалась явно серьёзнее, чем предполагали как в США, так и в Европе. В последний раз двузначная инфляция потребительских цен наблюдалась в США в начале 1980-х годов. Однако, если оглянуться на три десятилетия до пандемии, среднегодовой рост потребительских цен в США составлял менее 3%, а в Германии – ещё меньше. Таким образом, столь быстрый рост инфляции явно стал негативным сюрпризом и отразился в слабости рынков акций и облигаций.
На экономику Эстонии в первую очередь влияет еврозона, но для мировых фондовых рынков и для пенсионных фондов Swedbank более важным является то, что происходит на фондовых рынках США – по той простой причине, что на американские акции приходится около 60% рыночной стоимости мировых фондовых рынков, и они, по сути, являются движущей силой мировых фондовых рынков. Конечно, местные факторы также важны для облигаций, но процентные ставки также движутся в основном в тандеме по всему миру, а центральный банк США влияет на весь мир.
Конечно, 2022 год был, мягко говоря, неудачным для американских фондовых рынков. ИТ-компании, которые играют важную роль на этом рынке, пострадали от ускорения инфляции и вызванного ею роста процентных ставок. Ожидается, что растущие компании будут генерировать денежные потоки в отдалённом будущем, и в условиях роста процентных ставок эти денежные потоки становятся менее ценными. Другими словами, когда процентная ставка близка к нулю, разница, по крайней мере математическая, между зарабатыванием денег сейчас и зарабатыванием денег через десять лет незначительна. При более высоких процентных ставках разница становится заметной.
Рыночная стоимость компаний роста взлетела во время пандемии, и 2022 год „вернул их на землю“. В прошлом году произошёл разворот и других тенденций времён пандемии на финансовых рынках и в экономике. Например, объёмы электронной коммерции, которые всего за несколько лет во время пандемии достигли четырёх-пятилетнего роста, явно вернулись к долгосрочной тенденции роста, что повлияло на оборот, прибыль и темпы роста таких компаний, как Amazon, а также Google, Meta, Netflix (не говоря уже о более мелких и быстрорастущих ИТ-компаниях), что важно для фондовых рынков в целом.
На данный момент участники рынка сходятся лишь в одном: 2023 год не станет годом фантастического роста. Произойдёт ли спад или будет рост, далеко не ясно, ни в еврозоне, ни в США. Как уже говорилось, экономика США явно более важна для мировых фондовых рынков. Парадоксально, но для фондовых рынков было бы хорошей новостью, если бы мы увидели ослабление рынка труда в США. Это привело бы к замедлению роста заработной платы и позволило бы центральному банку и фондовым инвесторам вздохнуть легче. До сих пор рынок труда остаётся очень сильным, несмотря на усилия Федеральной резервной системы. Инфляция в США, похоже, замедляется, но это скорее вопрос скорости падения потребительских цен. Центральный банк не может мириться с ростом цен, значительно превышающим целевой уровень инфляции, и может быть вынужден повысить процентные ставки больше, чем ожидалось. Сила рынка труда превзошла все ожидания.
Однако рекордные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, вероятно, сработают, охладив, в частности, более чувствительный к процентным ставкам жилищный сектор, а также потребление товаров длительного пользования, что также приведёт к ослаблению рынка труда и дальнейшему замедлению инфляции. Это позволит Федеральной резервной системе занять более „голубиную“ позицию – повысить процентные ставки ещё на 0,5–1% в ближайшие месяцы, а затем взять паузу. Такой сценарий вероятен, поэтому мы оптимистично смотрим на сценарий „мягкой посадки“ в США, то есть на то, что экономический рост сохранится или хотя бы будет близок к нулю, а корпоративные прибыли не получат большого удара. Приличное ралли на рынках акций, а также других рискованных классов активов в первые несколько недель года говорит о том, что инвесторы считают такую возможность вполне вероятной.
Пенсионный инвестор не должен придавать чрезмерного значения краткосрочным движениям финансового рынка. Чем продолжительнее инвестиционный горизонт, тем меньше вероятность того, что доходность фондового рынка будет отрицательной. Если посмотреть на фондовые рынки США за последнее столетие, то можно увидеть чёткую корреляцию между вероятностью положительной доходности и длиной инвестиционного горизонта. Вероятность положительного годового дохода для фондового рынка США составляет 52%. Вероятность положительного дохода в течение пятилетнего периода накопления составляет более 90%.