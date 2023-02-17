Чего ожидать от финансовых рынков в 2023 году? Мнение эксперта

Классы активов и инвестиции, которые поймали ветер в свои паруса в то время, когда процентные ставки были близки к нулю, а свободные деньги на рынке казались неограниченными, потеряли значительную привлекательность в условиях роста процентных ставок и ужесточения монетарной политики. Оптимизм на рынках в начале года позволяет предположить, что 2023 год будет зеркальным отражением прошлого года – снижение процентных ставок, снижение инфляции, позитивные настроения на рынках акций и облигаций.

Политика центральных банков была ключевой темой для финансовых рынков в прошлом году. Примечательно, что эта тенденция, скорее всего, сохранится и в этом году. Центральные банки были вынуждены реагировать на самые высокие темпы инфляции за последние полвека в развивающихся странах быстрым повышением процентных ставок. Хотя инфляция была проблемой как в Европе, так и в США, её причины были явно разными. Если говорить несколько упрощенно, то в Северной Америке можно указать на чрезмерное фискальное стимулирование и проблемы с цепочками поставок, в то время как в Европе война в Украине и связанная с ней потенциальная нехватка газа и других энергоресурсов и вызванный этим рост цен были, несомненно, более важным фактором.

Несмотря на разные причины, проблема инфляции оказалась явно серьёзнее, чем предполагали как в США, так и в Европе. В последний раз двузначная инфляция потребительских цен наблюдалась в США в начале 1980-х годов. Однако, если оглянуться на три десятилетия до пандемии, среднегодовой рост потребительских цен в США составлял менее 3%, а в Германии – ещё меньше. Таким образом, столь быстрый рост инфляции явно стал негативным сюрпризом и отразился в слабости рынков акций и облигаций.