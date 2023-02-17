Уехать в Россию и не вернуться. Кого не пустят обратно через Нарвский мост

Департамент полиции и пограничной охраны советует не выезжать в Россию без особой надобности.

„18 октября Парламент Эстонии Рийгикогу провозгласил российский режим террористическим, и временная защита даётся гражданам Украины именно для того, чтобы защитить их от деятельности России. Поездка в Россию может стать причиной признания их вида на жительство недействительным“, — указано на сайте департамента.

По словам руководителя отдела пограничной охраны Северной префектуры Кая Хайнлайда, если гражданин Украины, получивший эстонскую защиту, обязательно хочет выехать в Россию, пограничники предупреждают его, что это может привести к аннулированию вида на жительство (аннулированию временной защиты). Пересекающий границу также подписывает бумагу, что учитывает ​возможность аннулирования.

„Мы понимаем, что может быть ряд причин, оправдывающих это пересечение границы, например, желание забрать родственников, проживающих на оккупированных территориях, к которым можно попасть через Россию. Однако, безусловно, недопустима, например, ситуация, когда гражданин Украины получает эстонскую защиту и при этом живет или работает в России, то есть в стране, в результате агрессии которой эстонское государство предлагает ему убежище“, — отмечает руководитель отдела.

Отзыв вида на жительство из-за посещения России – мера в любом случае исключительная. „И мы обязательно рассмотрим все обстоятельства, прежде чем принимать такое решение, — отмечает Хайнлайд. — Сейчас начато десять надзорных процедур, по которым на сегодняшний день не принято решение, будет ли отозван вид на жительство или нет. Почти сорок граждан Украины отказывались сами от временной защиты, потому что уезжали из Эстонии в Россию“.