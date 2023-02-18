Легендарное здание в Старом Таллинне выставлено на продажу за круглую сумму

Дом был построен в 1880 году. История Von Krahl в здании началась в 1992 году. Помимо театральных представлений, здесь проходили различные мероприятия.



Трехэтажный дом находится в Таллинне, на улице Ратаскаеву и продается за 3 260 000 евро. Его общая площадь составляет 1452 м2.



Внутри имеется все необходимое для театра: например, сцена и театральный зал, а также гардеробы для актеров и служебные помещения. В объявлении о продаже говорится, что расположение позволяет открыть здесь бутик-отель или хостел, либо, например, клуб.



В мае прошлого года театр Von Krahl объявил, что к концу года закроет двери здания в Старом городе и прекратит работу в своем нынешнем виде.



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