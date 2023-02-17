Конец зарплатам в конвертах! Предприятия Ида-Вирумаа получат от налоговой „письма счастья“

„По оценке НТД, налоговый ущерб, нанесённый выплатами заработных плат в конвертах, составляет около 99,8 миллионов евро, большую часть из которых, примерно 84%, составляет заработная плата, частично выплачиваемая в конвертах – чаще всего это обозначает, что предприятие выплачивает официально работнику минимальную заработную плату, а остальное – так сказать „по-чёрному“. Это одна из причин, по которой заработные платы на предприятиях ниже средних показателей по Эстонии, а работники частично или полностью лишены социальных гарантий“, – сказал руководитель сферы по борьбе с выплатами заработных плат в конвертах Марк Мялтер.

В письме НТД побуждает к тому, чтобы предприятия ознакомились с оценками своего налогового поведения в среде электронных услуг e-MTA, где предоставлены как инструкции по устранению недочётов, так и обратная связь. Если предприятия не изменят данные о задекларированных заработных платах, то они могут попасть под налоговую проверку. Доля предприятий, находящихся в Ида-Вирумаа, с которыми связан риск выплат заработных плат в конвертах, составляет 36,3%, что является самым высоким показателем в стране. Средний показатель по Эстонии составляет 21,1%.

Предприятие, выплачивающее заработные платы в конвертах, незаконно уменьшает расходы и несправедливо получает рыночное преимущество перед теми, кто честно выполняют свои налоговые обязанности. Помимо этого, работник, который соглашается на получение заработной платы в конверте, частично или полностью лишается социальных гарантий, таких как компенсация при сокращении, компенсация по болезни и т. д., которые были бы гарантированы ему в случае заработной платы, выплаченной на законных основаниях.

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