Крупнейшие банки Балтии заработали почти миллиард евро: за сверхприбыли нужно благодарить рост процентных ставок(15)
Ни повышение ставок Европейского центробанка, ни война в Украине не помешали крупнейшим банкам стран Балтии закончить 2022 год с резким ростом прибыли. Общая прибыль трех скандинавских банков (Swedbank, SEB и Luminor) в Балтийском регионе выросла на десятки процентов и достигла почти миллиарда евро. В этом году, по прогнозам, рост продолжится. Центральные банки Латвии, Литвы и Эстонии с особым вниманием наблюдают за этой ситуацией, пишет латвийский Delfi.
После начала войны в Украине представители банков уверяли, что клиенты стали намного более осторожными. Стремительный рост цен вел к снижению спроса на займы. В середине года, пытаясь затормозить рост цен, ЕЦБ начал повышать базовые процентные ставки. Это привело к росту важной для тех, кто взял кредит, межбанковской ставки Euribor. Платежи по кредитам выросли, но ставки по депозитам вслед за ними почти не выросли.