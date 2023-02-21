Крупнейшие банки Балтии заработали почти миллиард евро: за сверхприбыли нужно благодарить рост процентных ставок

Ни повышение ставок Европейского центробанка, ни война в Украине не помешали крупнейшим банкам стран Балтии закончить 2022 год с резким ростом прибыли. Общая прибыль трех скандинавских банков (Swedbank, SEB и Luminor) в Балтийском регионе выросла на десятки процентов и достигла почти миллиарда евро. В этом году, по прогнозам, рост продолжится. Центральные банки Латвии, Литвы и Эстонии с особым вниманием наблюдают за этой ситуацией, пишет латвийский Delfi.