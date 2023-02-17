Экономика
17.02.2023, 12:40

Эстонские власти не пропустили в погранпункте Мууга 25 тонн апельсинов

 
Apelsinid. Pilt on illustratiivne.
Apelsinid. Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Департамент сельского хозяйства и продовольствия не пустил через границу прибывшую из Египта партию апельсинов, передает RusERR.

Около 25 000 кг апельсинов прибыли на пограничный пункт Мууга, но в них были обнаружены остатки непризнанных в ЕС средств для защиты растений от вредителей.

По словам руководителя отдела пограничного контроля Департамента сельского хозяйства и продовольствия Регины Пихлакас, несоответствие апельсинов требованиям было выявлено в ходе рутинной проверки.

„На границе проверяется вся продукция неживотного происхождения с повышенным риском, в том числе документы. Кроме того, с определенной частотой берутся пробы“, – пояснила Пихлакас.

Апельсины будут отправлены обратно в страну, из которой они прибыли.

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