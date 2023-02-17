17.02.2023, 12:40
Эстонские власти не пропустили в погранпункте Мууга 25 тонн апельсинов
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент сельского хозяйства и продовольствия не пустил через границу прибывшую из Египта партию апельсинов, передает RusERR.
Около 25 000 кг апельсинов прибыли на пограничный пункт Мууга, но в них были обнаружены остатки непризнанных в ЕС средств для защиты растений от вредителей.
По словам руководителя отдела пограничного контроля Департамента сельского хозяйства и продовольствия Регины Пихлакас, несоответствие апельсинов требованиям было выявлено в ходе рутинной проверки.
„На границе проверяется вся продукция неживотного происхождения с повышенным риском, в том числе документы. Кроме того, с определенной частотой берутся пробы“, – пояснила Пихлакас.
Апельсины будут отправлены обратно в страну, из которой они прибыли.