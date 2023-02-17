ФОТО | Полиция задержала в Ида-Вирумаа группировку, торговавшую сильнодействующим наркотиком

В ходе обыска в их владении было найдено около 120 граммов очень сильного наркотика карфентанила. По предварительным данным вещество завезли из Латвии. В ходе задержания полиция обнаружила 3000 евро наличных денег, и есть основание считать, что они заработаны преступным путём.

Как сказал руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе, для полиции приоритетом является не допустить попадания опасных веществ на улицу. „Обычному человеку на первый взгляд может показаться, что 120 граммов вещества — это совсем мало, но в действительности этого количества хватило бы для наркотического опьянения 50 000 человек. В прошлом году в Эстонии снова стали всё больше распространяться очень сильные синтетические наркотики, которые ввозятся преимущественно из ближайших стран. На то, что мы имеем дело с очень сильными наркотиками указывает и то, что в прошлом году смертность от наркотиков выросла скачкообразно“, пояснил руководитель бюро.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и женщина 53 лет, а также мужчины 51, 45 и 39 лет после задержания были взяты под стражу. Один мужчина тогда остался на свободе. На сегодня Вируский уездный суд вынес постановление о взятии под стражу и четвёртого мужчины.

„Бесспорно, в данном случае мы имеем дело с преступлением повышенной степени опасности, потому что кроме того, что наркотики наносят значительный вред здоровью того, кто их употребляет, наркозависимые зачастую совершают также преступления против имущества и личности. Правоохранительные органы крайне резолютивно относятся к тем лицам, которые распространяют среди народа наркотические вещества и зарабатывают на этом криминальный доход. Единственно возможным решением предотвращения таких преступлений является своевременное раскрытие, заключение под стражу лиц, занимающихся распространением наркотиков и их строгое наказание за содеянное“, сказал окружной прокурор Сергей Листов.