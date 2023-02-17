„Он не является охранником“. Опасный преступник работает в ночных клубах Таллинна

„Ты откуда Кристьяна Линкманна знаешь? Он у тебя в друзьях значится. Когда-то он пытался изнасиловать мою подругу. Таких, как он, кастрировать надо! А он сменил имя и работает охранником. Какого черта!“ - вот такое сообщение получил пару месяцев назад один мой знакомый.

У меня в Facebook 21 общий друг с Кристьяном Линкманном. Поскольку Линкманн работает охранником во многих популярных столичных ночных заведений, можно предполагать, что большинство моих друзей встречались с ним на пороге клуба или бара. Как и мой знакомый, который года два назад исключительно из вежливости перекинулся с ним парой слов и принял в соцсетях заявку на добавление в друзья. Люди знают Линкманна по имени и в лицо, но большинство, скорее всего, понятия не имеют о его криминальном прошлом.