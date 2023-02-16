Ушла из жизни экономист и директор Института конъюнктуры Марье Йозинг

Йозинг родилась 16 июля 1959 года в Таллинне. В 1977 году окончила Таллиннскую 49-ю среднюю школу, а в 1982 году Тартуский государственный университет по специальности „психолог“. С 1990 года она работала научным сотрудником в институте конъюнктуры, а в 94-м стала его директором.