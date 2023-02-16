16.02.2023, 20:34
Ушла из жизни экономист и директор Института конъюнктуры Марье Йозинг(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщает Delfi Ärileht, экономист Марье Йозинг, которая почти 30 лет работала директором Эстонского института конъюнктуры (EKI), скончалась вчера после продолжительной болезни.
Йозинг родилась 16 июля 1959 года в Таллинне. В 1977 году окончила Таллиннскую 49-ю среднюю школу, а в 1982 году Тартуский государственный университет по специальности „психолог“. С 1990 года она работала научным сотрудником в институте конъюнктуры, а в 94-м стала его директором.
В 2021 году Йозинг была удостоина ордена Белой Звезды IV степени.
Эстонский институт конъюнктуры занимается отслеживанием и анализом состояние экономики Эстонии. В 2007 году владельцем института стала Эстонская торгово-промышленная палата.