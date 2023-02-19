Маклер: кто ждал большого падения цен на недвижимость, тот остался с носом

— Действительно, на различных новостных порталах и ресурсах нередко выходят часто противоречащие друг другу новости, связанные с анализом и прогнозом рынка недвижимости. Сейчас наш опыт показывает, что владельцы нового, более элитного жилья, также, как и застройщики, не спешат снижать продажную стоимость своей недвижимости. Более того, такой класс недвижимости не испытывает сильного кризиса. Нельзя сказать, что покупательская способность на нее значительно снизилась. Квартиры в новых домах пользуются большей популярностью, чем вторичное жилье.