Новости Эстонии
19.02.2023, 08:02

Маклер: кто ждал большого падения цен на недвижимость, тот остался с носом

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ФОТО: ML Disain | Oleg Pimenov

На сколько процентов упали цены вторичного рынка недвижимости, почему с приобретением нового жилья лучше не затягивать даже несмотря на информацию о скором падении цен и увеличилось ли количество выставленной на продажу квартир и домов из-за того, что россияне больше не могут приезжать в Эстонию? О рынке недвижимости RusDelfi поговорил с Константином Березняком, маклером, руководителем и членом правления бюро SPC Kinnisvara OÜ.

— Все чаще звучат новости, что приобрести квартиру или дом скоро станет выгоднее. Можно ли верить таким прогнозам?

— Действительно, на различных новостных порталах и ресурсах нередко выходят часто противоречащие друг другу новости, связанные с анализом и прогнозом рынка недвижимости. Сейчас наш опыт показывает, что владельцы нового, более элитного жилья, также, как и застройщики, не спешат снижать продажную стоимость своей недвижимости. Более того, такой класс недвижимости не испытывает сильного кризиса. Нельзя сказать, что покупательская способность на нее значительно снизилась. Квартиры в новых домах пользуются большей популярностью, чем вторичное жилье.

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