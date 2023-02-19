19.02.2023, 08:02
Маклер: кто ждал большого падения цен на недвижимость, тот остался с носом(28)
ФОТО: | Oleg Pimenov
На сколько процентов упали цены вторичного рынка недвижимости, почему с приобретением нового жилья лучше не затягивать даже несмотря на информацию о скором падении цен и увеличилось ли количество выставленной на продажу квартир и домов из-за того, что россияне больше не могут приезжать в Эстонию? О рынке недвижимости RusDelfi поговорил с Константином Березняком, маклером, руководителем и членом правления бюро SPC Kinnisvara OÜ.