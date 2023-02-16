ЧП и криминал
16.02.2023, 17:55

Нарушена работа телефонной линии экстренной помощи 112

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Центр тревоги. Здесь принимают звонки по номеру 112
Центр тревоги. Здесь принимают звонки по номеру 112
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Министерство внутренних дел сообщило о сбое в работе своих услуг, в частности, нарушена работа экстренного номера 112.

В Министерстве внутренних дел ERR сказали, что сбои вызваны ошибками в системе Центра информационных технологий и развития (SMIT) МВД, передает rus.err.

SMIT занимается восстановлением IT-систем.

Нарушена также работа номера 112. По этому номеру рекомендуется звонить лишь тогда, когда ситуация критическая, то есть вашей жизни, здоровью или имуществу угрожает непосредственная опасность.

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