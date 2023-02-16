Нарушена работа телефонной линии экстренной помощи 112

В Министерстве внутренних дел ERR сказали, что сбои вызваны ошибками в системе Центра информационных технологий и развития (SMIT) МВД , передает rus.err .

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