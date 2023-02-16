16.02.2023, 17:55
Нарушена работа телефонной линии экстренной помощи 112(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство внутренних дел сообщило о сбое в работе своих услуг, в частности, нарушена работа экстренного номера 112.
В Министерстве внутренних дел ERR сказали, что сбои вызваны ошибками в системе Центра информационных технологий и развития (SMIT) МВД, передает rus.err.
SMIT занимается восстановлением IT-систем.
Нарушена также работа номера 112. По этому номеру рекомендуется звонить лишь тогда, когда ситуация критическая, то есть вашей жизни, здоровью или имуществу угрожает непосредственная опасность.