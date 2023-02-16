В пятницу биржевая цена электричества опустится ниже 11 центов за киловатт

По сравнению с четвергом тариф снизится на 12%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В Латвии и Литве электричество в пятницу будет стоить как в Эстонии, а в Финляндии - 5,74 цента за киловатт-час.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже составила около 10,9 цента за киловатт-час, напоминает rus.err.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.