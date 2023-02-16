16.02.2023, 17:18
В пятницу биржевая цена электричества опустится ниже 11 центов за киловатт
ФОТО: | Delfi Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу, 17 февраля, составит 10,93 цента за киловатт-час.
По сравнению с четвергом тариф снизится на 12%, свидетельствуют данные Nord Pool.
В Латвии и Литве электричество в пятницу будет стоить как в Эстонии, а в Финляндии - 5,74 цента за киловатт-час.
На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже составила около 10,9 цента за киловатт-час, напоминает rus.err.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.