Новости Эстонии
16.02.2023, 15:56

Как Selver мог выдавать удостоверения личности без соблюдения основных требований? Карты аннулированы, RIA потребовал ходатайство о лицензии

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Проблем с безопасностью самих карт не было.
Проблем с безопасностью самих карт не было.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

У Государственного департамента информационных систем (RIA) нет сомнений в безопасности удостоверений личности, которые в пятницу признали недействительными - проблема на самом деле только в том, что эти документы были выданы без соблюдения правил. Однако как вообще могла быть реализована на практике услуга выдачи удостоверений личности в Selver, если у сети магазинов не было необходимых разрешений?

Глава надзорного отдела RIA Ильмар Тоом отметил, что „тогда и управлять автомобилем можно без водительского удостоверения“ — однако на данный момент государство протягивает руку и дает возможность представить официальное заявление на получение соответствующей лицензии.

„В настоящее время выданная бизнес-лицензия не предусматривает выдачу сертификатов электронной подписи в магазинах, под этим мы подразумеваем выдачу документов с конвертами с ПИН-кодом. Мы должны выполнить все требования для обеспечения надежности услуг“, — сказал Тоом.

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