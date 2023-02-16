Как Selver мог выдавать удостоверения личности без соблюдения основных требований? Карты аннулированы, RIA потребовал ходатайство о лицензии

У Государственного департамента информационных систем (RIA) нет сомнений в безопасности удостоверений личности, которые в пятницу признали недействительными - проблема на самом деле только в том, что эти документы были выданы без соблюдения правил. Однако как вообще могла быть реализована на практике услуга выдачи удостоверений личности в Selver, если у сети магазинов не было необходимых разрешений?