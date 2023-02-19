Почему обычные люди не могут легко и просто купить государственные долговые бумаги Эстонии?

Издание Ärileht выяснило у Министерства финансов, предусмотрена ли при эмиссии государственных долговых бумаг и их доступность для местных жителей, чтобы они могли вложить в них свои деньги и заработать на этом проценты.

Главный специалист коммуникационного отдела Минфина Алина Родиченко отметила, что имеющийся у Балтийских стран опыт выпуска долговых бумаг различен. В списке долговых бумаг Балтийской биржи нотируются 4 латвийские и 20 литовских бумаг со ставкой купона в промежутке 0 - 4,1%, но нет ни одного долгового обязательства Эстонии.

„Латвия и Литва начали выпускать долговые обязательства для своих граждан уже несколько десятилетий назад, когда у них еще не было в ходу собственной валюты, но это у них всё-таки не стало основным источником финансирования государства“, - сказала Родиченко.

Эстонское государство эмитировано после двадцатилетней паузы только две долгосрочные долговые бумаги: в 2020 и 2022 году. „Имея это в виду, мы находимся еще в плане различных рынков и долговых инструментов на стадии развития. Так как направленные на местный рынок долгосрочные долговые обязательства не самые выгодные из имеющихся возможностей финансирования, мы пока решили это не использовать (по сравнению с международным финансовым рынком у местного рынка ограниченный объем и существенно меньше число инвесторов)“.

Она добавила, что на внутренний рынок направлены краткосрочные долговые обязательства (со сроком выкупа до 12 месяцев), которые местные банки в ходе аукционов и покупали. У эстонских инвесторов есть возможность купить направленные на международные рынки долгосрочные долговые бумаги. Этой возможностью как банки, так и пенсионные (и другие) фонды пользуются.

„Мелкие инвесторы могли бы выяснить у своего банка, на каких условиях они будут посредничать в покупке долговых бумаг Эстонии. Международные покупатели наших эмиссий - прежде всего институциональные крупные инвесторы, поэтому и номинал долговых бумаг был 1000 евро. В то же время мы не исключаем, что в будущем мы будем эмитировать государственные ценные бумаги с более низким номиналом“, - сказала представитель Минфина ЭР.