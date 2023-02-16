Фонд интеграции ищет партнеров для обучения эстонскому языку и культуры в семьях(4)
Фонд интеграции ищет партнеров среди некоммерческих организаций, чтобы вновь предложить молодежи, чей родной язык не является эстонским, возможность изучать эстонские язык и культуру в эстонских семьях. Ходатайства ожидаются до 17 марта.
„Повседневные язык и быт эстонцев будут лучше всего понятны, если изо дня в день жить вместе с эстонцами. Поэтому мы снова планируем предложить молодежи, чей родной язык не является эстонским, возможность пожить несколько летних недель в эстонских семьях с детьми того же возраста. Поиск семей, привлечение молодежи и организацию других необходимых вещей мы доверим некоммерческим организациям“, – сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Некоммерческие организации могут ходатайствовать о субсидии в размере до 50 000 евро от Фонда интеграции для организации обучения эстонским языку и культуре в семьях. На поддержку подобной деятельности Министерство культуры выделило 100 000 евро.
„Мы надеемся, что этим летом эстонские семьи примут не менее 200 юношей и девушек. Вместе с ходатайствами мы ждем предложений некоммерческих организаций о том, как семьи могут вовлечь молодежь в совместную деятельность, поддержать повседневное общение юношей и девушек, а также способствовать вовлечению молодежи в эстонское общество. Все это из расчета, что возможность будет предложена юношам и девушкам в возрасте от 7 до 19 лет, и они смогут пожить в семье от 10 до 14 дней“, – добавила Яна Тонди.
Фонд интеграции до 17 марта ожидает от некоммерческих организаций ходатайства на получение субсидии для организации изучения эстонских языка и культуры в семьях. Точные условия опубликованы на сайте Фонда интеграции. Ответы на дополнительные вопросы можно будет получить по контактным данным, указанным на сайте, и в ходе инфочаса, который пройдет онлайн 7 марта.
Информация о проведенном ранее изучении эстонских языка и культуры:
Фонд интеграции поддерживает изучение эстонских языка и культуры в семьях с 1998 года. На сегодняшний день в нем приняли участие более 20 000 юношей и девушек.
В прошлом году в изучении эстонских языка и культуры, организованном при поддержке Фонда интеграции, принял участие 181 человек из Ида-Вируского уезда (из Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве), Таллинна и Виймси. Обучение проходило в Пярнуском, Саареском и Харьюском, Вильяндиском (в Колга-Яани) и Выруском уездах. В общей сложности 54 семьи из Вырумаа, Тарту, Колга-Яани, Пярну и Виймси занимались молодежью, приехавшей на языковое обучение. В каждой семье были дети и внуки, которые выступали в качестве опорных детей.
Для юношей и девушек, участвовавших в обучении в семьях, были организованы экскурсии по разным местам Эстонии, поисковые игры в городском пространстве, пикники, походы, дни ремесел, спортивные дни, а также концерты с исполнением песен и игрой на музыкальных инструментах. Вместе они также участвовали в таких общенародных мероприятиях, как празднования Иванова дня.