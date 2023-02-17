ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЦЕН | Продукты питания стоят дороже, чем в прошлом году, но рост цен замедляется

Январские наблюдения Института конъюнктуры за ценами в магазинах показали, что за последний год подорожали все продукты питания. Из мясных продуктов больше всего за год подорожали говяжья вырезка (43,8%), фарш (41,3%) и местный бройлер (39,9%). Среди молочных продуктов больше всего по сравнению с прошлым годом выросли цены на сметану (58%), молоко в пакете (55,6%) и сливки для кофе (48,3%). Из овощей более всего подорожали белокочанная капуста (38,6%) и морковь (38,1%), а цена на рассыпной картофель осталась примерно на том же уровне. Булка и хлеб подорожали в магазинах на 48,9% и 34,8% соответственно. Цена эстонских яиц выросла на 35,3% по сравнению с прошлым годом, цена импортных яиц – на 52,8%.