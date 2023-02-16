ЮНЕСКО призывает в младших классах обучать детей на их родном языке

Всемирная база данных ЮНЕСКО по неравенству в образовании показывает, что во всем мире дети, обучающиеся на языке, на котором они говорят дома, имеют на 30% больше шансов читать с пониманием к концу начальной школы, чем дети, не говорящие на языке обучения. Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что обучение на первом языке или на родном языке способствует повышению социальных навыков детей.

„Для содействия борьбе с нынешним глобальным кризисом в области обучения, сохраняя при этом языковое разнообразие, являющееся важным элементом культуры, ЮНЕСКО настоятельно призывает правительства внедрять многоязычное образование на основе родного языка с самых ранних лет школьного обучения. Мы знаем, что это работает — существуют эмпирические доказательства того, что это помогает детям учиться“, — заявила Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.

Поддержка Африки, континента с самым высоким уровнем языкового разнообразия

ЮНЕСКО особо призывает международное сообщество поддержать африканские государства в их действиях по развитию многоязычного обучения. Последний доклад ЮНЕСКО „Рожденные учиться“ показывает, что в Африке, континенте с самым высоким языковым разнообразием, лишь каждый пятый ребенок обучается на родном языке. Это негативно сказывается на результатах обучения на континенте, где только каждый пятый учащийся овладевает основами чтения, письма и математики даже после окончания начальной школы.

ЮНЕСКО отмечает успех Мозамбика, который недавно распространил двуязычное образование на 25% школ с помощью новой программы подготовки учителей. Дети, обучающиеся в этих школах, показывают примерно на 15% более высокие результаты в области базового чтения и математики. Для того чтобы этот успех распространился на весь континент, международное сообщество должно мобилизовать больше средств для африканских стран, инвестирующих в эту область.