ЮНЕСКО призывает в младших классах обучать детей на их родном языке(11)
21 февраля, в Международный день родного языка, ЮНЕСКО призывает страны проводить политику многоязычного образования. Организация советует обучать детей на их родном языке в первые годы обучения в школе, которое может сочетаться с официальным языком обучения. Такой подход известен как многоязычное образование.
Всемирная база данных ЮНЕСКО по неравенству в образовании показывает, что во всем мире дети, обучающиеся на языке, на котором они говорят дома, имеют на 30% больше шансов читать с пониманием к концу начальной школы, чем дети, не говорящие на языке обучения. Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что обучение на первом языке или на родном языке способствует повышению социальных навыков детей.
„Для содействия борьбе с нынешним глобальным кризисом в области обучения, сохраняя при этом языковое разнообразие, являющееся важным элементом культуры, ЮНЕСКО настоятельно призывает правительства внедрять многоязычное образование на основе родного языка с самых ранних лет школьного обучения. Мы знаем, что это работает — существуют эмпирические доказательства того, что это помогает детям учиться“, — заявила Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.
Поддержка Африки, континента с самым высоким уровнем языкового разнообразия
ЮНЕСКО особо призывает международное сообщество поддержать африканские государства в их действиях по развитию многоязычного обучения. Последний доклад ЮНЕСКО „Рожденные учиться“ показывает, что в Африке, континенте с самым высоким языковым разнообразием, лишь каждый пятый ребенок обучается на родном языке. Это негативно сказывается на результатах обучения на континенте, где только каждый пятый учащийся овладевает основами чтения, письма и математики даже после окончания начальной школы.
ЮНЕСКО отмечает успех Мозамбика, который недавно распространил двуязычное образование на 25% школ с помощью новой программы подготовки учителей. Дети, обучающиеся в этих школах, показывают примерно на 15% более высокие результаты в области базового чтения и математики. Для того чтобы этот успех распространился на весь континент, международное сообщество должно мобилизовать больше средств для африканских стран, инвестирующих в эту область.
В День родного языка ЮНЕСКО также напоминает миру о важности сохранения языков коренных народов. По крайней мере 40% из более чем 6700 языков, на которых говорят во всем мире, находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной перспективе из-за нехватки носителей.
ЮНЕСКО возглавляет Десятилетие языков коренных народов (2022–2032 гг.), десятилетний план действий, призванный привлечь внимание мировой общественности к критической утрате языков коренных народов и острой необходимости их сохранения, возрождения и прославления.